民眾黨提修憲四大方向 籲民進黨找回街頭精神

立法院新會期將啟動修憲委員會運作，民眾黨立法院黨團今舉行記者會表示，除已提過的18歲公民權、動物保護入憲外，今年將再提出四大修憲方向，廢考監、人權入憲、修憲降門檻與公民提案、並立制改聯立制，期盼藍綠放下政治偏見，各黨團都能開放自家委員連署，勿為了政治考量毀掉難得的修憲機會；民眾黨立委賴香伶也呼籲，民進黨應找回當年在街頭落實人權的精神，放到憲法裡面。

民眾黨團總召邱臣遠指出，距離上次修憲委員會的組成已經5年，此次修憲是修憲權回歸立法院以來最接近成功的一次，18歲公民權幾乎已是朝野共識，希望能完成修憲，成為立法院發動修憲的第一次成功。

民眾黨立委張其祿表示，上次修憲已是17年，期間經過兩次政黨輪替，民眾對於憲政想像早已和當初不同，且當前人民教育水平提高，資訊吸收快、範圍廣，為了讓民眾參與修憲或一般法律提案，門檻應降低，因此此會期民眾黨團準備「降門檻，公民要參與」修憲草案，納入公民修憲。

張其祿也提到，過去選舉採並立制，產生票票不等值的問題，如民眾黨2020年大選獲得11.2％政黨票，但不分區立委只有5席，「並立制等同沒收民眾黨8席的立委」，容易造成一黨獨大、專制，採行聯立制能使國會席次充分反映民意基礎、提升國會效能，更有助社會意見多元呈現，

賴香伶表示，憲改不能為修而修，希望能一次到位，「人權入憲」早在2015年就討論過，國際間也早有保障核心人權的九大公約，我國雖已將其中五項如兒童、身心障礙者權利公約國內法化，但至今仍沒看到明確相關保護，且台灣在同性婚姻通過後，自詡為亞洲人權國家指標，更應該在這次修憲將人權入憲納入討論範圍，提升至憲法等級，早日將台灣打造成亞洲人權燈塔。

賴香伶說，廢考監、權力要平衡也是民眾黨團修憲主張，相較多數現代國家三權分立的憲政常態，我國雖將考試權與監察權獨立分離，但實際行政上考、用分離造成行政效率破碎，監督上調查權行使強度不足，限縮國會對行政監督效果，若能回歸三權分立體制，可望改變我國行政效率不彰、監督強度不足的憲政體制。