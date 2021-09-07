影／張鈞甯選擇當中國人 王定宇：不能替其他人做決定

藍白合作可能沒戲唱，最近傳出台北市長柯文哲明年有意轉戰高雄，台灣民眾黨否認，先前有關「藍白合作」的可能，最近也因為國民黨主席選舉等政壇局勢快速變化，機會變得微乎其微。柯文哲已和幕僚表示「選舉就是自己選自己的」。國民黨方面，幾位黨內大老都對藍白合作不看好，認為一旦合作，明年選舉民眾黨勢必乘勢崛起，而柯文哲不是可以信任的夥伴，藍白合作對國民黨沒有幫助，甚至可能會讓國民黨變「小藍」，期期以為不可。...

2021-09-07 11:02