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影／張鈞甯選擇當中國人 王定宇：不能替其他人做決定
藝人張鈞甯過去碩士畢業論文題目中因包含「我國」兩字，被大陸網民質疑是台獨，張鈞甯工作室緊急發聲明強調「她一直堅定地認同自己的中國人身分」。民進黨立委王定宇說，台灣尊重任何人對國家認同、選擇，台灣是自由國度，張選擇要當中國人，沒有什麼可以被指責，但不能替其他人做決定，「自己選擇要當中國人，不能代表台灣的其他人說話。」
王定宇說，以張鈞甯為例，尊重她對國家選擇，但提醒張只能代表自己，不能代表兩岸什麼人，大多數台灣人不認為台灣是中華人民共和國的一部份，到底張認同中國是一時需要？或是這國家有什麼可愛的地方？可以去思考，但連用字遣詞都會拿出來追殺，這個國家到底值不值得可愛？要好好的審慎研究一下。
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