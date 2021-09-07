影／倡大新竹合併升格第7都 林智堅：比我個人未來重要

新竹縣市分家明年將滿40年，新竹市長林智堅昨天拋出大新竹合併議題，掀起熱議，新竹縣長楊文科認為合併且升格直轄市，才有利於未來發展；林智堅今天早上再度開記者會回應楊的說法，表態自己與楊縣長看法一致。媒體關心大新竹若真能成形？是否要繼續為民服務，林回的保守表示盼任內能推動，「比起我個人未來重要許多。」

林智堅說，昨天倡議大新竹縣市合併一事，很感謝大家的熱烈回響，尤其楊文科縣長提出不僅要合併也要升格，「非常敬佩楊縣長的遠見，自己想法是一致的，希望新竹縣市合併後升格成為第七都」；先前自己未特別提出，是因為涉及修法，必須要向中央各部會討論，昨天獲楊的回應，相信會讓此事更有力道，讓地方向中央請求協助。

林智堅也拿出統籌分配稅款資料說明，表示新竹縣市一直以來都是創稅重要的縣市，光是新竹縣市創稅1920億元，比現在六都其中兩都還要多，但新竹縣市困境在於統籌分配稅款都分配不到2%，但光六都就拿了7成，他希望縣市合併成直轄市，就能有更多資源去為大新竹建設，不僅是符合民眾期待，也是為了國家戰略產業發展考量。

再來，新竹縣市合併還有一個關鍵是人口，依地制法規定，升格直轄市必須要超過125萬人口，但林智堅認為，內政部一份公布資料顯示，新竹縣市電信信力數據，平日到晚上加總人口達120萬人，是因為新竹外來人口非常多，尤其地方制度法也規定，在政治、經濟、文化及都會區域發展上有特殊需要之地區，也是納入升格直轄市的條件。

「樂見縣長和我一樣不分藍綠推動縣市合併升格！」林智堅說，民國71年縣市分家，是歷史小插曲，明年就要滿40年後，他提出縣市合併進而升格，獲得新竹民眾高度共識，自己也樂見縣長有相同看法，期許未來戰略城市能夠繼續扮演台灣守護角色。

林智堅也透露，昨天也接到竹科企業朋友回訊表示樂見支持，自己將在未來陸續邀支持縣市合併並升格直轄市的朋友與企業主等，針對縣市合併後的交通改善、基礎建設健全、大新竹投資腹地等事項討論，希望更多人響應此事，進而取得中央社會支持。