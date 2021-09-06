「條子鴿」控謝長廷子耍特權 被起底侯漢廷辦公室副主任

酈姓退休警察作家「條子鴿」日前在臉書提到，時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，並利用父親關係讓他吞下2支申誡。對此，謝長廷回應這是假消息，不過條子鴿今天也被起底，去年底提早從警界退休，並曾將警界經歷出書分享，現在是台北市議員侯漢廷的辦公室擔任副主任。

對於辦公室同仁遭起底，侯漢廷今天不回應。侯漢廷辦公室僅表示，整件事無可奉告，希望整件事冷處理就好。

條子鴿日前在臉書貼文提到，那年，他剛從國道調京城，上面三天兩頭逼績效，好不容易，終於被他發現有輛名車闖紅燈，他快馬加鞭，催足油門，開啟警笛警燈，趨前示意該車靠邊停。

當時車窗降下的駕駛是位年輕男子，他請駕駛出示證件，對方僅淡淡回一句，「你知道我爸是誰嗎？」，然後雙手抱胸，直視前方，不再說話。

條子鴿在臉書說，他好聲好氣，再次告知闖紅燈已違反道交條例，沒想到對方突然衝著大吼，「莫名其妙，你到底知不知道我爸是誰？」讓他皮笑肉不笑回，「先生，關於這個問題，可能要你回家問你媽，或者，去醫院驗個DNA」，接著，逕行舉發，揚長而去。

條子鴿提到，沒多久，副分局長直接來電，劈頭問，「你剛才是不是攔下一部名車？開他闖紅燈罰單？」副分局長怪叫一聲，「你不知道他爸是行政院院長啊？你還開他罰單？」隔午，二支申誡靜靜躺在辦公桌，理由四個字「態度不佳。」

條子鴿還在臉書文末寫道，「不知遠在日本的謝先生，是否收到我深深地思念。」

對此，謝長廷則出面否認，表示「這是假消息，提出證據我下台道歉，否則我公事忙完再告，會注意時效」，並強調條子鴿若拿得出證據，他願意代替兒子謝維洲下跪道歉。