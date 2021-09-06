快訊

副機長遭爆「沒戴罩」邊走邊聊天 長榮航嚴懲：記1大過並停飛半年

憂變種病毒成破口 台積電董座望加快BNT檢驗及接種準備

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百萬足跡簡訊累醫護、嚇百姓 陳佩琪嗆：反正簡訊發了沒責任

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲的另一半陳佩琪是小兒科醫師，敢言直爽作風，常引來話題。圖／聯合報系資料照片
台北市長柯文哲的另一半陳佩琪是小兒科醫師，敢言直爽作風，常引來話題。圖／聯合報系資料照片

長榮機師染Delta，台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書說，中央一下子發了百萬則簡訊，搞得人心惶惶。收到足跡簡訊，民眾當然會恐慌，反射動作就是跑去快篩，陳佩琪也忍不住嗆時中「有些人做事心態就是這樣，反正就是把簡訊發了，有通知到你就好，後續沒他事，也沒他責任」、「往後急診被塞爆，累死醫護和嚇壞百姓，也不關他的事。」

陳佩琪說，發簡訊前，中央有沒有想過後續民眾的反映會如何？有想到通知地方政府，準備好量能嗎？費用負擔也該先講清楚。

另外，陳佩琪也提到疫苗施打，陳說，有些國家要打第三劑了，台灣是要追求第一劑的覆蓋率，還是追求完整兩劑保護力？想當然爾，沒疫情或每天僅個位數確診下，當然是拚全民第一劑，但若是變種病毒肆虐，當然是要轉而追求第二劑的覆蓋率。

陳提到，台灣除前三類打完兩劑的比率較高外，還有許多民眾打完第一劑、正在苦等第二劑，他們多半慢性病或年紀較大，在Delta病毒擴散威脅下，即使疫苗緊繃，仍該優先給他們打第二劑，才不會跟先前五、六月分一樣，重症住院又多起來，連帶帶來高死亡率。

陳也說，現在有機師確診，有人就說該給機師打第三劑，但疫苗不夠，又讓人打第三劑，當然會引起打不到第一劑的人的不滿，也就是相對剝奪感，不過第三劑應是打完第二劑後的6至8個月才有需要，不是當下迫切要考慮的，所以要避免面臨break through infection，回過頭來想想當初該怎麼做最好？

陳佩琪 機師 疫苗

延伸閱讀

抵台BNT有復必泰 陳佩琪嗆：紅檳榔封號還給民進黨

陳佩琪生日柯文哲臉書放閃 網友讚：壽桃 我笑了

爆柯最不喜歡這種人 陳佩琪嗆時中只有金句：結論呢？

2024民調第三卻遭猛攻 陳佩琪爆柯文哲這樣回答

相關新聞

百萬足跡簡訊累醫護、嚇百姓 陳佩琪嗆：反正簡訊發了沒責任

長榮機師染Delta，台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書說，中央一下子發了百萬則簡訊，搞得人心惶惶。收到足跡簡訊，民眾當...

謝長廷喊話「條子鴿」：有事衝我來 放維洲一條生路

針對退休警察「條子鴿」爆料時任行政院長謝長廷兒子事件，謝長廷今晚在臉書發文，直接向條子鴿喊話，「有事衝我來，請放維洲一條...

總統府委外研究外國赦免制度 綠委：不是針對阿扁

據政府電子採購網資訊，總統府委外進行「德、日、美三國赦免法制與實務委託研究案」，由國立台北大學以32萬元金額得標，被外界...

【今日精摘】被指台獨張鈞甯聲明：認同中國人身分／北市幼童去過新北群聚幼兒園

•近期大陸娛樂圈大整肅，張鈞甯過去碩士畢業論文題目中因包含「我國」兩字，被大陸網民質疑是台獨，張鈞甯工作室今天發表聲明，並強調，「她一直堅定地認同自己的中國人身分」。張鈞甯工作室今天發表聲明，指出近日網路上出現有關張鈞甯「台獨」的相關訊息是「不實信息」，強調：「張鈞甯女士無台獨立場，她一直堅定地認同自己的中國人身分，也絕不允許任何有心人利用地域製造矛盾！」

民進黨9月辦三場座談 趙怡翔、李問與會聊國際情勢

今年是美國「911事件」20周年，日前美國撤軍阿富汗，再次徹底改變全球局勢，民進黨將於9月舉辦三場「國安與兩岸情勢」系列...

共軍擾台！國民黨：中共當局應立即停止 放棄武力犯台

針對昨日19架中共軍機侵擾台灣防空識別區（ADIZ）西南角一事，國民黨表示，中共當局應自我節制有關的軍事行動，民進黨政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。