百萬足跡簡訊累醫護、嚇百姓 陳佩琪嗆：反正簡訊發了沒責任

長榮機師染Delta，台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書說，中央一下子發了百萬則簡訊，搞得人心惶惶。收到足跡簡訊，民眾當然會恐慌，反射動作就是跑去快篩，陳佩琪也忍不住嗆時中「有些人做事心態就是這樣，反正就是把簡訊發了，有通知到你就好，後續沒他事，也沒他責任」、「往後急診被塞爆，累死醫護和嚇壞百姓，也不關他的事。」

陳佩琪說，發簡訊前，中央有沒有想過後續民眾的反映會如何？有想到通知地方政府，準備好量能嗎？費用負擔也該先講清楚。

另外，陳佩琪也提到疫苗施打，陳說，有些國家要打第三劑了，台灣是要追求第一劑的覆蓋率，還是追求完整兩劑保護力？想當然爾，沒疫情或每天僅個位數確診下，當然是拚全民第一劑，但若是變種病毒肆虐，當然是要轉而追求第二劑的覆蓋率。

陳提到，台灣除前三類打完兩劑的比率較高外，還有許多民眾打完第一劑、正在苦等第二劑，他們多半慢性病或年紀較大，在Delta病毒擴散威脅下，即使疫苗緊繃，仍該優先給他們打第二劑，才不會跟先前五、六月分一樣，重症住院又多起來，連帶帶來高死亡率。

陳也說，現在有機師確診，有人就說該給機師打第三劑，但疫苗不夠，又讓人打第三劑，當然會引起打不到第一劑的人的不滿，也就是相對剝奪感，不過第三劑應是打完第二劑後的6至8個月才有需要，不是當下迫切要考慮的，所以要避免面臨break through infection，回過頭來想想當初該怎麼做最好？