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謝長廷喊話「條子鴿」：有事衝我來 放維洲一條生路
針對退休警察「條子鴿」爆料時任行政院長謝長廷兒子事件，謝長廷今晚在臉書發文，直接向條子鴿喊話，「有事衝我來，請放維洲一條生路。」
謝長廷還對「條子鴿」說，他有個誠懇的建議：「共產黨的錢不要拿！」
「條子鴿」日前在臉書發文指出，過去攔查到時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，對方直接嗆「你知道我爸是誰嗎？」最終開了罰單，他被記兩支申誡；駐日代表謝長廷昨已表示這是假消息。
謝長廷6日再透過臉書回應此事，先談與張維洲（原名謝維洲）的父子關係，指雙方斷絕關係，直接原因是他沈迷運動彩券，碰觸他的紅線，另一原因是他到日本任職，沒能力再監督他或保護他。
謝長廷接著提及「條子鴿」爆料事件表示，知道維洲性格軟弱，雖有不少缺點，但絕對不是那種會說「你知道我爸爸是誰」的人；這明顯是假消息，台灣政治複雜，這種排山倒海的抹黑危機顯然不是維洲能夠處理。
謝長廷稱，自己考慮後還是再伸出手扶維洲一把，雖然「條子鴿」只是暗示「日本的謝先生」，但他願主動上勾，面對所謂「條子鴿」。
謝長廷呼籲「條子鴿」現身說出姓名、在台北市擔任警察的時間、被申戒的理由等，只要提出證據，能夠證明因為開維洲罰單而有人施壓受申誡，「那麼我願意代維洲向你下跪道歉」；但若「條子鴿」提不出證據，也應該有道德勇氣向台灣社會道歉。
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