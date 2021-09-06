總統府委外研究外國赦免制度 綠委：不是針對阿扁

據政府電子採購網資訊，總統府委外進行「德、日、美三國赦免法制與實務委託研究案」，由國立台北大學以32萬元金額得標，被外界解讀是為前總統陳水扁特赦案鋪路。不過民進黨立委羅致政表示，若要特赦陳前總統不需要修法，總統直接特赦就可解決，此研究案應是因應監獄人滿為患，針對輕罪赦免的可能性進行研究。

資深媒體人黃揚明今投書風傳媒指出，總統府的「德、日、美三國赦免法制與實務」委託研究案，履約期間為今年8月16日至12月15日，預估將於今年底結案，結案之後會不會促成我國特赦法制的修改？恐怕將成政壇關切議題，另是否意味蔡英文總統的第二任期將認真看待特赦陳水扁議題，抑或是有其他弦外之音，仍待觀察。

對於蔡英文總統是否可能在任期內完成扁案特赦，有民進黨立委則坦言，現在跨派系間完全沒有討論此事，「這件事能解決早就解決，此事對民進黨無急迫性，現在陳水扁人在外面也很自由，就連他本人有無急迫性都是個問號」。

該民進黨立委表示，先前民進黨團要推會計法修法，就因為涉及國務機要費除罪化，被認為是要為陳水扁解套，因此卡在立法院，目前陳水扁還有很多案子在進行中，這些問題要先被解決，才可能再談特赦。