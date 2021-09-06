柯文哲傳選高雄市長 吹皺地方政壇春水

傳聞柯文哲有意2022出戰高雄市長。民進黨高雄市黨部主委趙天麟說，高雄市民專門解決落跑政客，歡迎來選；國民黨高市黨部主委李哲華則認為，柯選高雄市長可能性為零。

媒體報導，台北市長柯文哲有意請辭，轉戰高雄市長，且若選上一定不選總統。柯文哲下午在北巿防疫記者會面對媒體詢問「是否允諾不當落跑巿長」，他回應指出，這是新聞操作，以政治作戰要貼他「無心巿政」標籤，自嘲變成「柯維拉」；他會做好自已該做的事，當然政治上有攻防，但玩過頭了，他覺得不對。

柯文哲說，「我當台北巿長，如果那麼喜歡選舉，我2020就去選總統了」。結論是這樣，太過度的新聞操作，久而久之，對國家的損失是新聞不再被人相信，也對國家運作不是很好。

對於這項傳聞，趙天麟說，如果傳言為真，是有愧職守，將得不到台北市民，尤其是高雄市民支持。不過，高雄市民就是專門解決落跑政客，歡迎柯文哲來選，用民主政治方式解決民主問題。

李哲華則表示，柯文哲曾表態要選總統，若選上高雄市長又去選總統，等於走跟韓國瑜同樣的路，這條路已證明不為選民所接受。若想靠選市長來帶動高雄選情，還不如繼續擔任台北市長，會有更高曝光和聲量，更能帶動民眾黨聲勢。因此他認為柯文哲選高雄市長的可能性趨近為零。

台灣基進新聞部主任張博洋fb發文指出，高雄不是垃圾回收廠、不是投機政客的總統跳板、更不是刷聲量的網路外掛。從政，是為了對栽培自己的土地有所奉獻，包括曾一度吞敗，卻再接再厲回鄉打拼的陳其邁。在地的政治人物無時無刻都在思考自己能為高雄多做些什麼。