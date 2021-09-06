民進黨9月辦三場座談 趙怡翔、李問與會聊國際情勢

今年是美國「911事件」20周年，日前美國撤軍阿富汗，再次徹底改變全球局勢，民進黨將於9月舉辦三場「國安與兩岸情勢」系列座談會，邀請相關學者專家與民進黨黨公職就東亞新變局、東亞安全情勢與國內兩岸民意與政黨競爭等主題進行與談，包括駐美政治組前組長趙怡翔及民進黨連江縣黨部主委李問都是與會來賓。

民進黨中國部主任吳峻鋕指出，民進黨過去一年辦理過許多青年活動，如熬民主、國務青、兩岸及國際事務兵推營等，從中看到許多年輕人持續展現對於國安與兩岸議題的熱忱，也多有期待民進黨能創建更多平台讓大家累積知識、激盪思想的火花，因此辦理這系列座談會活動，民進黨要「陪著青年向前看」，共同探索與思考台灣的未來。

吳峻鋕表示，此系列座談會首場主題為「東亞新變局：美國自阿富汗撤軍後的亞太情勢」，將於9月11日上午於台大校友會館舉行，邀請東吳大學政治系助理教授陳方隅、趙怡翔與李問進行與談。因應防疫政策，此場座談會只能開放15名聽眾現場參與，但另外提供線上即時直播，讓有興趣的民眾可同步線上觀看，並可向現場講者文字提問。

吳峻鋕表示，第二場座談會主題聚焦在「東亞安全情勢：中共在亞太地區的軍事作為」，將於9月17日下午舉行。近幾年來，中共在台灣周遭海域動作頻頻，除了軍事威嚇，抽砂船、海上民兵等灰色地帶行動也不斷侵擾台海周邊國家。台灣應如何應對中共安全威脅，也是民眾相當關心之議題。對此，民進黨中國部邀請台灣國際法學會副秘書長林廷輝、台北醫學大學通識教育中心教授張國城與中山大學亞太英語學程兼任助理教授林穎佑深入剖析南海與東海的安全情勢，以及灰色地帶衝突問題。

吳峻鋕表示，第三場座談會主題則將聚焦於「台灣的民意變化、政黨競爭與兩岸關係」，於9月26日上午舉行。面對中共統戰進逼，拒絕「一中原則與九二共識」早已成為主流民意，卻有部分在野黨仍採取與民意相背離的立場。因此，民進黨中國部邀請專家學者與黨公職，分析主流民意對於兩岸議題的變化，並探究國內主要政黨的兩岸政策論述差異。