快訊

被扣台獨不忍了 張鈞甯：堅定認同自己的中國人身分

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共軍擾台！國民黨：中共當局應立即停止 放棄武力犯台

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
共軍蘇愷30戰機。圖／資料照；空軍司令部提供
共軍蘇愷30戰機。圖／資料照；空軍司令部提供

針對昨日19架中共軍機侵擾台灣防空識別區（ADIZ）西南角一事，國民黨表示，中共當局應自我節制有關的軍事行動，民進黨政府亦應檢討類似「法理台獨」的作為，勿使兩岸軍事衝突的可能性逐漸增加。

國民黨認為，防空識別區具有軍事行動緩衝區的作用，現共軍飛行器意圖難明，近年來又頻繁打破慣例進入識別區，只會徒增台灣民眾反感與兩岸緊張對立，並升高軍事誤判風險，中共當局應該立即停止其行為，放棄武力犯台。

國民黨亦認為，兩岸軍事緊張驟升，與民進黨政府屢次貶抑中華民國的合法性及歷史傳承，刻意忽略中華民國憲法及兩岸人民關係條例亦有關連；民進黨全面執政下雖尚未宣布台獨，但蔡英文總統及諸多政治任命官員之所作所為已接近漸進式「法理台獨」，同樣是造成臺海不穩定的重要因素。

國民黨重申，民進黨政府希冀以大幅增加國防相關預算之法，力抗中共軍事壓力，卻忽略了應同時進行政治對話的重要性，因此幾不可能達到真正維護台澎金馬安全的目的。

國民黨強調，既然美國及台海周邊主要國家多指出兩岸需要有意義的對話，遑論兩岸公權力必須透過交流對話才能化解對立、累積互信，所以在1912年創建中華民國的國民黨，不怕被若干政黨誣指為「親共」，將持續喚起國內外有識之士對於兩岸關係的正確認知，監督民進黨政府的國家定位與兩岸政策，並要求中共改以和平方式解決兩岸分歧。

國民黨 民進黨 中共

延伸閱讀

江啟臣提五大政見：黨員可提案、旁聽中常會、評鑑黨務

民調第一被朱立倫質疑1450灌票 張亞中一句話反擊

張亞中到民進黨中央「送瘟神」用關刀砍三次再獻花獻果

趙少康評黨主席政見會「平穩無新意」 因為沒答這關鍵

相關新聞

民眾黨發言人楊寶楨遭質疑政媒兩棲 柯文哲嗆：去看看目前媒體

民眾黨發言人楊寶楨在廣播電台主持節目，遭質疑「政媒兩棲」。台北市長柯文哲今天怒嗆，黨政軍退出媒體，當年是哪一個政黨的主張...

民進黨9月辦三場座談 趙怡翔、李問與會聊國際情勢

今年是美國「911事件」20周年，日前美國撤軍阿富汗，再次徹底改變全球局勢，民進黨將於9月舉辦三場「國安與兩岸情勢」系列...

共軍擾台！國民黨：中共當局應立即停止 放棄武力犯台

針對昨日19架中共軍機侵擾台灣防空識別區（ADIZ）西南角一事，國民黨表示，中共當局應自我節制有關的軍事行動，民進黨政府...

民調下滑！柯文哲：新聞操作認知作戰 被抹黑也束手無策

ETtoday新聞雲十大領袖最新民調，台北市長柯文哲前次民調排名第二名，但後來受到多起群聚事件被點名疫調不實，這次民調下...

數位發展部未審先編預算 政院：籌組工作運作經費

行政院規畫新設數位發展部，預計明年第2季掛牌。不過，立法院尚未審議相關組改草案，行政院已先編列4192萬元預算，引發質疑...

員警開單被嗆「知道我爸是誰？」 解密歷來關說、抽單、代繳罰單秘辛

退休警察「條子鴿」在臉書發文指出，過去攔查到時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，對方直接嗆「你知道我爸是誰嗎？」最終罰單開下去，他被副分局長關切痛罵，指他態度不佳，吞下2支申誡。 被影射的台北市前議員謝維洲（現已改名張維州）昨發出聲明，強調「這完全是假新聞」，用這樣抽象影射的敘述，意圖逃避法律責任又毀人清譽，相當不道德，現任駐日代表的謝長廷回應網友留言時表示這是假消息，「提出證據我下台道歉」，等他忙完會提告。 資深員警透露，早年有「抽單」陋習，現在怕被移送法辦，不敢抽單了，但仍有員警敢說「 罰單交給我處理」，到底是如何處理法？背後有何旋轉門嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。