共軍擾台！國民黨：中共當局應立即停止 放棄武力犯台

針對昨日19架中共軍機侵擾台灣防空識別區（ADIZ）西南角一事，國民黨表示，中共當局應自我節制有關的軍事行動，民進黨政府亦應檢討類似「法理台獨」的作為，勿使兩岸軍事衝突的可能性逐漸增加。

國民黨認為，防空識別區具有軍事行動緩衝區的作用，現共軍飛行器意圖難明，近年來又頻繁打破慣例進入識別區，只會徒增台灣民眾反感與兩岸緊張對立，並升高軍事誤判風險，中共當局應該立即停止其行為，放棄武力犯台。

國民黨亦認為，兩岸軍事緊張驟升，與民進黨政府屢次貶抑中華民國的合法性及歷史傳承，刻意忽略中華民國憲法及兩岸人民關係條例亦有關連；民進黨全面執政下雖尚未宣布台獨，但蔡英文總統及諸多政治任命官員之所作所為已接近漸進式「法理台獨」，同樣是造成臺海不穩定的重要因素。

國民黨重申，民進黨政府希冀以大幅增加國防相關預算之法，力抗中共軍事壓力，卻忽略了應同時進行政治對話的重要性，因此幾不可能達到真正維護台澎金馬安全的目的。

國民黨強調，既然美國及台海周邊主要國家多指出兩岸需要有意義的對話，遑論兩岸公權力必須透過交流對話才能化解對立、累積互信，所以在1912年創建中華民國的國民黨，不怕被若干政黨誣指為「親共」，將持續喚起國內外有識之士對於兩岸關係的正確認知，監督民進黨政府的國家定位與兩岸政策，並要求中共改以和平方式解決兩岸分歧。