民調下滑！柯文哲：新聞操作認知作戰 被抹黑也束手無策

ETtoday新聞雲十大領袖最新民調，台北市長柯文哲前次民調排名第二名，但後來受到多起群聚事件被點名疫調不實，這次民調下滑至第六名，新北市長侯友宜看好度仍第一。對此，柯文哲說，民調高高低低本來就是預料中的事。柯也說，他也知道新聞操作的認知作戰，他沒有掌握媒體，所以人家怎麼抹黑，也是束手無策。所以就是認真做事最好，剩下就交給上天決定。

柯文哲說，民調本來就是高高低低，這也不用太在意，特別是疫情緊張的時候，大家會比較聚焦在有醫療專業的人，民調會比較高一點，但當疫情趨緩，就會回到比較常規，所以民調高高低低，本來就是預料中的事。

不過柯也說，有些事情，他還是要講，有些事情並非媒體所報導的那樣，例如之前說台北市不做疫調？不做疫調怎麼可能兩周控制住疫情？每天壓到個位數確診一個兩個？

柯說，他也知道這是新聞操作的認知作戰，他沒有掌握媒體，媒體上人家怎麼抹黑，也是束手無策，柯說，但他相信，只要認真做，還是會被看到，這次疫情，不管雙北、侯友宜防疫還是做得不錯，不然沒有辦法控制下來，所以認真做事最好，剩下就給上天決定。

另外，對於民眾黨布局2022，秘書長謝立功表態要參選桃園市長，還有傳出北市副市長蔡炳坤也被點名選南投市長、立委蔡壁如選屏東縣長、立委高虹安選新竹市長，柯文哲說，作為一個政黨，該投入選舉還是要選舉。

柯文哲說，黨秘書長謝立功本來就有義務要找人去投入選舉，這是他的工作，不是奇怪的事，但現在離選舉還早，應該要先把新北市的感染擴散到哪？先去緊急處理，選舉還早，是明年的事情，等明年過完年之後，再去煩惱都還來得及。