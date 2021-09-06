快訊

被扣台獨不忍了 張鈞甯：堅定認同自己的中國人身分

民調下滑！柯文哲：新聞操作認知作戰 被抹黑也束手無策

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲說，民調高高低低本來就是預料中的事。柯也說，他也知道新聞操作的認知作戰，他沒有掌握媒體，所以人家怎麼抹黑，也是束手無策。圖／北市府提供
柯文哲說，民調高高低低本來就是預料中的事。柯也說，他也知道新聞操作的認知作戰，他沒有掌握媒體，所以人家怎麼抹黑，也是束手無策。圖／北市府提供

ETtoday新聞雲十大領袖最新民調，台北市長柯文哲前次民調排名第二名，但後來受到多起群聚事件被點名疫調不實，這次民調下滑至第六名，新北市長侯友宜看好度仍第一。對此，柯文哲說，民調高高低低本來就是預料中的事。柯也說，他也知道新聞操作的認知作戰，他沒有掌握媒體，所以人家怎麼抹黑，也是束手無策。所以就是認真做事最好，剩下就交給上天決定。

柯文哲說，民調本來就是高高低低，這也不用太在意，特別是疫情緊張的時候，大家會比較聚焦在有醫療專業的人，民調會比較高一點，但當疫情趨緩，就會回到比較常規，所以民調高高低低，本來就是預料中的事。

不過柯也說，有些事情，他還是要講，有些事情並非媒體所報導的那樣，例如之前說台北市不做疫調？不做疫調怎麼可能兩周控制住疫情？每天壓到個位數確診一個兩個？

柯說，他也知道這是新聞操作的認知作戰，他沒有掌握媒體，媒體上人家怎麼抹黑，也是束手無策，柯說，但他相信，只要認真做，還是會被看到，這次疫情，不管雙北、侯友宜防疫還是做得不錯，不然沒有辦法控制下來，所以認真做事最好，剩下就給上天決定。

另外，對於民眾黨布局2022，秘書長謝立功表態要參選桃園市長，還有傳出北市副市長蔡炳坤也被點名選南投市長、立委蔡壁如選屏東縣長、立委高虹安選新竹市長，柯文哲說，作為一個政黨，該投入選舉還是要選舉。

柯文哲說，黨秘書長謝立功本來就有義務要找人去投入選舉，這是他的工作，不是奇怪的事，但現在離選舉還早，應該要先把新北市的感染擴散到哪？先去緊急處理，選舉還早，是明年的事情，等明年過完年之後，再去煩惱都還來得及。

民調

延伸閱讀

民眾黨發言人楊寶楨遭質疑政媒兩棲 柯文哲嗆：去看看目前媒體

中央基因定序速度太慢 柯文哲：若拖沒有 北市就自己做

傳戰高雄？柯文哲嗆：快把我變柯維拉 塑「無心市政」標籤

北巿公幼1童去過新北確診幼兒園 柯文哲：明預防性停課

相關新聞

民眾黨發言人楊寶楨遭質疑政媒兩棲 柯文哲嗆：去看看目前媒體

民眾黨發言人楊寶楨在廣播電台主持節目，遭質疑「政媒兩棲」。台北市長柯文哲今天怒嗆，黨政軍退出媒體，當年是哪一個政黨的主張...

民進黨9月辦三場座談 趙怡翔、李問與會聊國際情勢

今年是美國「911事件」20周年，日前美國撤軍阿富汗，再次徹底改變全球局勢，民進黨將於9月舉辦三場「國安與兩岸情勢」系列...

共軍擾台！國民黨：中共當局應立即停止 放棄武力犯台

針對昨日19架中共軍機侵擾台灣防空識別區（ADIZ）西南角一事，國民黨表示，中共當局應自我節制有關的軍事行動，民進黨政府...

民調下滑！柯文哲：新聞操作認知作戰 被抹黑也束手無策

ETtoday新聞雲十大領袖最新民調，台北市長柯文哲前次民調排名第二名，但後來受到多起群聚事件被點名疫調不實，這次民調下...

數位發展部未審先編預算 政院：籌組工作運作經費

行政院規畫新設數位發展部，預計明年第2季掛牌。不過，立法院尚未審議相關組改草案，行政院已先編列4192萬元預算，引發質疑...

員警開單被嗆「知道我爸是誰？」 解密歷來關說、抽單、代繳罰單秘辛

退休警察「條子鴿」在臉書發文指出，過去攔查到時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，對方直接嗆「你知道我爸是誰嗎？」最終罰單開下去，他被副分局長關切痛罵，指他態度不佳，吞下2支申誡。 被影射的台北市前議員謝維洲（現已改名張維州）昨發出聲明，強調「這完全是假新聞」，用這樣抽象影射的敘述，意圖逃避法律責任又毀人清譽，相當不道德，現任駐日代表的謝長廷回應網友留言時表示這是假消息，「提出證據我下台道歉」，等他忙完會提告。 資深員警透露，早年有「抽單」陋習，現在怕被移送法辦，不敢抽單了，但仍有員警敢說「 罰單交給我處理」，到底是如何處理法？背後有何旋轉門嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。