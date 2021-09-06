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數位發展部未審先編預算 政院：籌組工作運作經費

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導

行政院規畫新設數位發展部，預計明年第2季掛牌。不過，立法院尚未審議相關組改草案，行政院已先編列4192萬元預算，引發質疑。行政院數位發展部籌備工作小組召集人、政務委員郭耀煌表示，該項預算是「籌備工作小組」運作所需經費，並非「數位發展部」預算。

郭耀煌指出，行政院成立「數位發展部」，是為設立整合「電信、資訊、資安、網路與傳播」五大領域，政院已通過相關組織調整草案送立法院審議；若經立法院通過，我國第一個數位專責機關最快將於明年正式成立。

郭耀煌表示，未來數位發展部將發揮統籌基礎建設、環境整備和資源運用等業務，可望加速國家數位轉型、促進數位經濟發展及確保國家資通安全。

郭耀煌指出，成立數位發展部是政院重要政策，也為社會殷切期待，並獲立法院跨黨派支持。為規畫相關推動作業，政院設立籌備工作小組，並於111年度預算編列「數位發展部籌備工作」經費4192萬5千元。

其中包括政策規畫與諮詢、規畫辦公廳舍、建置各項資訊系統和官網等項目，相關細項皆羅列於預算書中，郭耀煌說，盼數位發展部組織法三讀通過後，可及時順利運作。

郭耀煌表示，數位發展部的業務，除了統合從其他部會移撥的業務外，尚有不少新增或擴增業務，如新型態數位經濟推動、資通安全、資料治理、跨域人才培育、政府及產業數位轉型、數位創新友善環境和法制、國際合作等，不只是單純既有部會業務的平行移撥。

郭耀煌說，因此，必須先行針對數位發展部的重點施政進行深入的政策研議和施政方案規畫，以符合社會各界的期待及需求。相關預算編列，皆屬數位發展部籌備工作所必需，尚請立委預算審議時能予支持。

數位發展部 行政院

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