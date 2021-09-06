傳戰高雄？柯文哲嗆：快把我變柯維拉 塑「無心市政」標籤

傳出台北市長柯文哲近期兩場秘密聚會，悄悄暗布人脈，要重建綠營網絡，更鬆口認真思考參選高雄市長，甚至若參選將在選前4個月辭北市長，傳柯還直言，若選上就不選2024。對此，柯文哲今天在記者會上表示，這件事情就是認知作戰，就是要貼柯文哲「無心市政」的標籤，過去有「扁維拉」、「馬維拉」，現在快變成「柯維拉」。

柯文哲說，在政壇混久了，也看得懂這種操作方式，「傳柯文哲選高雄市長這件事，竟然手機還推播廣告新聞」。柯也說，政治上都有攻防，但「玩過頭就不對」。

對於民進黨高雄市議員今天對於柯文哲傳選高雄？也嗆柯「沒實力、不足取」。柯文哲說，這個問題就不需要回答，「我不要進入你們的球場，當柯維拉。」

柯文哲說，台北市政每天工作相當多，早上七點半就開始開會，現在正在處理的就有北流、北藝、大巨蛋，這一年半全部要開幕上線，還有東、西區門戶計畫、市場改建等，每天市政有一大堆事情，甚至不時有疫情爆發，要忙著應付。

柯說，這一段時間，老百性關心的是Delta病毒突破到什麼程度？幼兒園感染有沒有擴散到台北來？還有中央發110萬簡訊是否該罵他一罵？甚至調查局筆錄外洩的問題，結論是，「我們都會做好自己該做的事情，但政治上有攻防，玩過頭就不對。」

媒體也追問柯，有沒有說過要選高雄的話？柯則表示，聊天這種什麼題目都聊天過，但有需要在網路上推播做新聞嗎？這個大家都曉得、都知道是怎麼一回事。柯也說，「我當台北市長，如果這麼喜歡選舉，2020就去選總統了」，他還是為了北流、北藝、大巨蛋留下來善後。

柯文哲說，長期以來這件事情就是認知作戰，就是要貼柯文哲「無心市政」的標籤，過去有「扁維拉」、「馬維拉」，現在快變成「柯維拉」了，柯說，這是這樣，在政壇混久了，也看得懂這種操作方式，傳出柯文哲選高雄市長這件事，竟然手機還推播廣告新聞。

柯文哲說到最後更下結論，「太過度的新聞操作，久而久之，對國家的損失是，新聞不再被人家相信，對國家的運作不是很好。」