疫苗搶貨成功 郭台銘聲勢看漲躍居十大政治領袖第三

BNT疫苗到貨，鴻海創辦人郭台銘的聲勢看漲。ETtoday新聞雲最新民調顯示，疫苗搶貨成功，郭台銘躍居十大政治領袖第三，僅次於新北市長侯友宜、副總統賴清德。

ETtoday新聞雲8月30日至9月1日以「手機簡訊」調查，提供台灣目前最有知名度以及影響力的32位政治人物名單，由受訪者選出十位。結果顯示，侯友宜被看好度第一，高達73.5%民眾認為侯最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖；賴清德排名第二、郭台銘排名第三，四至十名依序是桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台北市長柯文哲、立委蔣萬安、前國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、衛福部長陳時中。

和6月調查結果相比，侯友宜蟬聯第一，賴清德從第三名上升到第二名，為綠營人士入榜第一名；前次首次入榜即第四名的郭台銘再度因BNT疫苗搶貨成功而進榜，排名上升到第三名。

阿富汗政府在今年8月美國撤軍後迅速垮台，塔利班直取首都喀布爾奪回政權，局勢引發全球包括美國本土及台海兩岸的熱烈討論。許多人認為台灣應引以為鑑，ETtoday新聞雲民調也發現，若未來兩岸間爆發軍事衝突，52.7%民眾認為拜登執政下的美國政府會派軍協防台灣。在台海兩岸關係上，49.6%民眾傾向兩岸維持現狀（暫時維持現狀以後再說28.6%、永遠維持現狀21.0%）；另有24.7%傾向先維持現狀未來再獨立，僅8.0%立即獨立；而9.3%傾向先維持現狀未來再統一，立即統一僅2.0%。

至於兩岸之間的往來，58.7%民眾認為兩岸應「先擱置爭議，兩岸維持經濟交流與往來」，15.5%民眾認為「在大陸不承認台灣是一個主權獨立國家的前提下，拒絕和陸方有任何方式的交流與往來」，而16.7%民眾「可以接受兩岸同屬一中，擴大雙方經濟與政治關係的交流」。和歷次調查相同，「先擱置爭議，兩岸維持經濟交流與往來」仍是主流民意，然而認為「在大陸不承認台灣是一個主權獨立國家的前提下，拒絕和陸方有任何方式的交流與往來」的民眾比例明顯降低。

疫情下的經濟前景如何？調查顯示，52.6%民眾認為若台灣二級警戒至年底，自己的收入會減少，39.2%認為收入不變/差不多，2.1%認為收入會增加，另有6.1%民眾表示不知道/沒意見。進一步交叉分析後發現，若台灣真的維持二級警戒至年底，認為自己收入會減少的前五名行業依序為觀光旅遊業（86.1%）、藝術、娛樂及休閒服務業（79.9%）、餐飲業」（77.2%）、自行創業（74.3%）、農林漁牧（65.7%）。

為振興經濟、刺激景氣，行政院預計發放振興五倍券，並採紙本領取與數位支付兩種模式發放。根據調查，28.8%民眾計畫以紙本方式領取振興五倍券；使用信用卡綁定的數位支付方式為17.6%；但有近半數民眾表示，將視加碼優惠多寡再決定自己要以哪種方式領取（看哪種方式加碼優惠最多再決定47.9%）。

民眾在拿到五倍券後，最想消費的前三名項目依序為生活用品（66.6%）、美食餐飲（37.1%）與觀光旅宿（31.3%）；此外，「看哪裡回饋最多就用哪裡」之比例為28.2%，排名第四。。

本次民調調查期間於2021年8月30日至9月1日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1,323份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.69%。