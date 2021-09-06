朱立倫拉攏軍系？ 嘉義黃復興黨部卸任幹部幫辦座談

國民黨前主席朱立倫今天上午至嘉義市與黨員、支持者進行不公開座談，短暫停留不到半小時，沒特別談及其他主席競爭者，強調「愈強、愈硬、愈團結、愈穩健、愈務實」才能贏明年地方選舉；由於這場由黃國嘉黨部的卸任幹部主辦，據解讀，有意拉攏軍系。

據了解，黨內軍系傳出有些挺張亞中，朱立倫透過人脈私下請黃復興嘉義的分支黃國嘉黨部已卸任的幹部，找黨員、支持者座談，並非地方黨部主辦，出席近80人，符合防疫規範的人數上限，包括市議員張秀華、傅大偉、陳家平等人出席。

朱立倫今指出，2022年團結贏得地方執政，兩岸要穩健互動，不能走偏鋒，國民黨要硬、要強，才能真正監督民進黨的執政；他還舉手高呼「愈強、愈硬、愈團結、愈穩健、愈務實，這樣我們才能獲得最後勝選」。

陳家平轉述，朱立倫盼黨內團結，不希望是批評的方式，所有對手對他批評都虛心接受 希望團結一致，沒特別談到特定對手；傅大偉說，朱立倫提及國民黨需要團結，需要更好的領導人，也提自己過去擔任縣市長經驗較充足；張秀華說，朱立倫大概只待20分鐘，談話也很簡短就離去，目前朱立倫來訪第2次、主席江啟臣曾來嘉市拜會過1次。

由於朱立倫兩度來嘉市都不公開行程，據指出，此僅黨內選舉，許多人的好朋友都「重疊」，避免困擾，行程都相當低調，避免哪名地方人士沒到場又被過度解讀。國民黨嘉市黨部說，不會特別替哪名參選人辦活動，維持選務公正。

1名參與座談的黃復興黨部人員也透露，黨內都有呼籲，初選挺誰都沒關係，選出來後，要集中火力支持。

據了解，朱立倫昨天前往新竹、苗栗、台中，從早跑到晚，今日則預計走訪雲林、嘉義、台南、高雄、屏東，兩天橫跨8縣市，共24個行程，全力爭取基層黨員的支持。據了解，國民黨主席江啟臣預計本月10日再訪嘉市。