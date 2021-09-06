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宏都拉斯總統候選人有意與陸建交 外交部：密切注意中

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。本報資料照片
外交部發言人歐江安。本報資料照片

外媒報導宏都拉斯左翼政黨總統候選人表示，若當選將與中國建立外交關係，我外交部發言人歐江安對此回應，已事先掌握相關資訊並密切注意中。

我友邦宏都拉斯將於11月舉行總統大選，路透6日報導指出，左翼政黨「自由重建黨」候選人、前第一夫人卡斯楚（Xiomara Castro）在一場活動中提及，若勝選，將尋求與中國大陸建立外交與商貿關係。

歐江安表示，我國駐宏國大使館也持續與宏國各方人士加强互動與溝通，說明台宏邦誼悠久，兩國合作長期嘉惠人民，對宏國的經濟與社會發展具有重要作用；同時也提醒宏方瞭解中國大陸政府的承諾向來華而不實，以及為破壞友邦與台灣外交關係使用一慣技倆。

歐江安說，本年適逢宏都拉斯與台灣建交80周年，兩國邦誼穩固友好，未來將在深厚友好的合作基礎上，持續強化台宏兩國合作關係、鞏固邦誼。

宏都拉斯 外交部

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