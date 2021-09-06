筆錄外洩後親訪林岱樺　高雄市調處長澄清：秋節拜訪

針對調查局南部機動工作站筆錄遭竊案，民進黨立委林岱樺昨下午上火線說明，強調自己未施壓關說，但林出示高雄市調處處長謝宜璋拜訪行程，被時代力量立委邱顯智質疑市調處主動聯繫，「比被動接獲關切更嚴重」。今謝宜璋受訪澄清，當天是秋節拜訪，除林岱樺委員，當天還拜訪李昆澤、許智傑兩立委，並非針對筆錄外洩一案。

林岱樺今天手機沒接，民進黨高雄市黨部主委趙天麟說，林岱樺地方服務扎實，長期在經濟委員會，經過多次選戰洗禮，清廉度可受檢驗，希望此事盡快釐清，否則流言蜚語對當事人很傷。

南機站上月26日約詢林岱樺陳姓選民，釐清偵辦中的案件，後來陳男約詢結束後，夾帶筆錄外出轉告給林岱樺大寮服務處人員，後來30日，服務處主任林弘文請高雄市調處鳳山據點組長呂紹華到場，由呂攜回被陳夾帶出的筆錄等物。

林岱樺昨在律師陪同下，親上火線說明，還原26日至9月3日經過，其中除了交還筆錄外，林岱樺還提及謝宜璋親約拜訪，兩人9月2日會面，但約談最後謝宜璋詢問林岱樺對筆錄外洩一事的看法，林強調不知情，不知道在問什麼。

由於筆錄外洩一案屬南機站偵辦，因拜訪時間點正巧為外洩案發後，被時力立委邱顯智質疑市調處長主動拜訪，「是不是比被動接獲關切更加嚴重」。

邱顯智在個人臉書粉絲團質疑，高雄市調處長為簡任12職等，算不算是調查局高層？他認為，市調處鳳山站主動聯繫林岱樺服務處，再由市調處長主動拜訪立委，這比被動接獲關切更嚴重。且處長主動告知因筆錄外洩一案要約談林岱樺的大寮服務處主任，這是否違反偵查不公開？

謝宜璋因筆錄外洩置身風暴中心，他今天接受本報訪問澄清，強調當天拜訪是中秋節前的禮貌性拜會，時間之前就已約好，他也沒想那麼多，除了拜訪林岱樺委員前，還有李昆澤、許智傑等人，一天下午連跑三個地方，並不是針對筆錄外洩一事拜訪，只是沒想到時間這麼剛好。

謝宜璋說，南機站屬於調查局獨立單位，不隸屬市調處，他們偵辦的案子，市調處不可能知道案情，當天拜訪完以後，因鳳山據點先前有回報筆錄一事，離開前他才會詢問委員對此事的看法，委員說不知情，加上案件也不是由市調處偵辦，他未再做詢問就離開。

至於外洩筆錄由鳳山據點組長收回一事，謝宜璋則說，市調處人員到服務處，收回資料後確認是屬於調查局的筆錄，隨即交由政風、督察體系處理，資料也還給南機站，後續由南機站處理，筆錄也由當事人繳回。