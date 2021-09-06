吳益政證實與柯文哲近日交流高雄政情 雙方談了這些

台北市長柯文哲為擴大民眾黨政治能量，傳有意主帥親征投入2022高雄市長選舉，民眾黨高雄市議員吳益政說，柯主張要長期培養在地人才，民眾黨將加大力道經營高雄，但不一定是柯文哲親自來選市長，他認為，要改善高雄財政等沉痾問題，柯文哲選上總統對高雄幫助才大。

吳益政證實近日有與柯文哲交流高雄政情脈動，主要是討論民眾黨在高雄的選舉布局，也有觸及到高雄市長選舉，柯的思考是希望培養在地人才，讓選民感受到民眾黨深耕高雄決心。

吳益政去年曾代表民眾黨參與高雄市長補選落敗，吳益政說，選輸後，柯文哲曾問他是否願意再選市長，他規畫是繼續拚市議員連任，無意願轉跑道選市長。