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吳益政證實與柯文哲近日交流高雄政情 雙方談了這些

聯合報 / 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
今年二二八紀念日，台北市長柯文哲騎自行車挑戰一日北高，終點站在高雄左營大義國中，當時沿途有不少支持者為他打氣。本報資料照片
今年二二八紀念日，台北市長柯文哲騎自行車挑戰一日北高，終點站在高雄左營大義國中，當時沿途有不少支持者為他打氣。本報資料照片

台北市長柯文哲為擴大民眾黨政治能量，傳有意主帥親征投入2022高雄市長選舉，民眾黨高雄市議員吳益政說，柯主張要長期培養在地人才，民眾黨將加大力道經營高雄，但不一定是柯文哲親自來選市長，他認為，要改善高雄財政等沉痾問題，柯文哲選上總統對高雄幫助才大。

吳益政證實近日有與柯文哲交流高雄政情脈動，主要是討論民眾黨在高雄的選舉布局，也有觸及到高雄市長選舉，柯的思考是希望培養在地人才，讓選民感受到民眾黨深耕高雄決心。

吳益政去年曾代表民眾黨參與高雄市長補選落敗，吳益政說，選輸後，柯文哲曾問他是否願意再選市長，他規畫是繼續拚市議員連任，無意願轉跑道選市長。

民眾黨在2022高雄市長一局，現任不分區立委張其祿也曾被點名，張其祿今天被問到此事表示，他沒有選市長規畫，黨內目前比較多討論是高雄市議員選舉要選得漂亮，逐步擴大民眾黨在南部版圖。

高雄市議員吳益政去年曾代表民眾黨參加高雄市長補選，當時黨主席柯文哲多次到高雄助選。本報資料照片
高雄市議員吳益政去年曾代表民眾黨參加高雄市長補選，當時黨主席柯文哲多次到高雄助選。本報資料照片
今年二二八紀念日，台北市長柯文哲騎自行車挑戰一日北高，終點站在高雄左營大義國中，當時沿途有不少支持者為他打氣。本報資料照片
今年二二八紀念日，台北市長柯文哲騎自行車挑戰一日北高，終點站在高雄左營大義國中，當時沿途有不少支持者為他打氣。本報資料照片

民眾黨 高雄市 柯文哲

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