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柯P下一步引關注 趙天麟：高雄市民專門解決落跑政客
身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲傳下一步要前進南台灣參選高雄市長，引發政壇議論，民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟說，高雄市民專門解決落跑政客，已有罷免前市長韓國瑜實例，不差柯文哲一人。
民眾黨高雄市黨部主委、不分區立委張其祿說，柯文哲市長想選高雄市長一事僅止於媒體傳言，距離2022選舉還有一段時間，目前僅有討論高雄市議員布局，對高雄市長人選內部沒有太多討論，「技術性沒那麼容易」，要面臨提前辭職等，牽涉太大，難度甚高。
趙天麟說，當全台灣尤其是北部地區，還在處理新一波疫情挑戰，柯文哲竟然心心念念想著何時要辭職參選高雄市長，若傳言為真，實在有愧職守，對不起台北市民，也得不到高雄市民認同。趙也說，歡迎柯文哲來高雄，高雄市民專門解決落跑政客，用民主政治方式來解決民主問題。
民進黨桃園市前市議員王浩宇說，之前有政治評論員拿出民調數據勸進柯文哲選桃園，還說柯若選桃園，選上機率不小，柯會想選高雄，目標是拉抬民眾黨在高雄聲勢，重點是市議員要選得漂亮，但市長不一定要選上，「選上反而要綁4年」。王認為，柯想選高雄不是空穴來風，柯文哲不滿中央防疫過程有太過偏袒高雄市長陳其邁，柯也擅長操作民怨，和陳其邁對戰會有火花。
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