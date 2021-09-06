再見萬人迷！王光輝追思會賴清德出席、老戰友不捨

兄弟象退役球星「萬人迷」王光輝上周因肝癌病逝，今天在板橋殯儀館舉追思彌撒，棒壇各界人士都前來致意，副總統賴清德上午也趕到現場，停留短暫時間後就先行離開。不少過去退役球星回憶起跟王光輝奮戰、較勁時光，都十分不捨，想念這位昔日一代象3連霸功臣。

現任富邦悍將教練團的鄭兆行透露，他永遠記得在國小首次次看到王光輝，第一印象覺得王光輝很大隻，他還有點怕，但王光輝人非常親切，一直到他上職棒後，有次上一壘碰到王光輝，還對他拍拍肩膀。

鄭兆行說，他在國中時期打到腳斷掉，當時正是王光輝幫忙找醫生，若不是王光輝幫忙，他自嘲可能現在還在拄枴杖、推輪椅；在傷好轉後王光輝還持續關心他，即便他轉教練，王光輝依舊鼓勵他，提醒當教練不簡單，要準備更多東西。

過去和王光輝齊力打下兄弟象首次3連霸，陳義信跟王光輝同屬過去花蓮榮工系統出身，他回憶，最近1次看到王光輝人正要進去安寧病房，氣色還很好，還跟他說「等我出院我們再聚會」，現在好友離開真的很難過。