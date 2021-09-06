2022平衡小藍布局綠營網絡？柯幕僚：應該要超越藍綠
傳出柯文哲近期密會八位綠營出生的官員幕僚，並悄悄暗布人脈，要重建綠營網絡，並在另一場秘密聚會鬆口正認真思考參選高雄市長。曾被點名為北市綠色連線成員的民政局長藍世聰，今天對於傳柯文哲思考選高雄的傳聞，藍世聰表示，「我覺得參選是每個人的權利，我沒有意見，想選就選。」
由於柯文哲近期頻頻延攬藍營人士，包括韓國瑜心腹黃文財、新北市前農業局長廖榮清等人，傳出北市府綠營出生的首長幕僚所組的綠色連線，近期也與柯文哲聚會談選舉布局，要平衡柯文哲太藍的社會觀感。
對此，藍世聰說，他目前都還是民進黨黨員，對於市府內部有首長、幕僚組綠色連線，還與柯文哲聚會，藍世聰說，「基本上，我是不覺得，我們在這個團隊，是要超越藍綠，不應該要搞什麼連線？我沒有參加。」
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