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2022御駕親征選高雄市長？柯文哲一陣苦笑…

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
傳柯文哲正認真思考御駕親征、參選高雄市長，甚至若參選將在選前四個月請辭台北市長，柯文哲今天出席松山慈祐宮活動，柯一下公務車聽到媒體問題，先是一陣苦笑。記者林麗玉／攝影
傳柯文哲正認真思考御駕親征、參選高雄市長，甚至若參選將在選前四個月請辭台北市長，柯文哲今天出席松山慈祐宮活動，柯一下公務車聽到媒體問題，先是一陣苦笑。記者林麗玉／攝影

民眾黨主席、台北市柯文哲布局2022、2024，傳出柯文哲近期兩場秘密聚會，悄悄暗布人脈，不僅要重建綠營網絡，更鬆口正認真思考御駕親征、參選高雄市長，甚至若參選將在選前四個月請辭台北市長，傳出柯還直言，若選上就不選2024。不過對於這樣的傳聞，柯文哲今天出席松山慈祐宮活動，柯一下公務車聽到媒體問題，先是一陣苦笑，記者追問是不是確定選高雄？會不會變落跑市長？柯文哲都沒有回應。

至於公開活動結束，柯文哲離開前再被媒體追問，「民眾黨在高雄有沒有票？」柯文哲則回應，下午有防疫記者會再說；媒體再問，是否做好做滿？柯則沒有回應。

對於柯文哲傳出選高雄市長，北市副市長黃珊珊今天則表示，這是媒體寫的，她也不知道，媒體追問，是否有可能北高連線？黃珊珊未回應僅表示，她今天是來拜拜的。

北市副發言人魏佑任表示，過去市長柯文哲也被傳出要選很多地方，這就是談話過程中的一個玩笑話。

魏佑任說，柯文哲一定是與台北市民站在一起，市政為主、防疫優先，一起打拚台北市的防疫跟市政。

對於傳出柯文哲若要選高雄，將選前四個月請辭北市長？魏佑任表示，「我想是不會！」還是會將市政及防疫優先完成，柯文哲會以台北市民為主，至於那兩場秘密聚會，，他沒有參加，並不清楚。

由於副市長黃珊珊打算選北市長、也傳出另名副市長蔡炳坤考慮參選南投縣長？魏佑任表示是，蔡炳坤與黃珊珊都會以市政及防疫為優先。

柯文哲離開前再被媒體追問，「民眾黨在高雄有沒有票？」柯文哲則回應，下午有防疫記者會再說；媒體再問，是否做好做滿？柯則沒有回應。記者林麗玉／攝影
柯文哲離開前再被媒體追問，「民眾黨在高雄有沒有票？」柯文哲則回應，下午有防疫記者會再說；媒體再問，是否做好做滿？柯則沒有回應。記者林麗玉／攝影

柯文哲 北市 黃珊珊

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