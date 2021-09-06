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柯文哲鬆口辭北市長選高雄？蔡壁如否認：他常神來一筆
民眾黨主席、台北市長柯文哲的市長任期將屆滿，有媒體爆料，他向黨內幕僚鬆口考慮選高雄市長，並可能提前辭台北市長參選。對此柯文哲的心腹、民眾黨立委蔡壁如表示，柯文哲講話常常神來一筆，拋出突發奇想，但這件事情不可能，「我覺得他在談話之中，只是在開玩笑」。
蔡壁如指出，2019年時就有很多人拱柯選總統，但柯強調，才剛選上連任，絕對不會丟下民選市長的責任，不會辜負台北市民，因此現在傳出柯要提前辭台北市長、跑去選高雄市，更加不可能。
對於外傳柯文哲找了北市府綠營背景官員密會，啟動選戰布局，蔡壁如則坦言，一直都有相關的討論，因為小黨資源不多，要想了解全國選情動脈，自然要各方蒐集情資，她也說，除了雙北市之外，很多地方政治都是派系關係，因此她在地方走動時，常常拜訪地方頭人，很多人都是綠營背景，甚至是民進黨籍。
至於被點名可能參選屏東縣長，蔡壁如則說，因為自己的責任區在南部，常常到屏東會勘環境、生態議題，可能是這樣才被地方解讀為想要參選，「不過以現在來說，不太可能」，但蔡也透露，「我的動向，不是我自己可以決定，就像是擔任不分區立委，也是黨部決定」。
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