朱立倫大甲鎮瀾宮見顏清標拔樁？江啟臣：媽祖是慈悲的

國民黨主席選舉剩下不到20天就要舉行，黨主席江啟臣昨前腳赴台中跑競選行程，對手朱立倫隨後就到。對於朱立倫昨赴大甲鎮瀾宮與董事長顏清標見面，是否會覺得被拔樁？江啟臣說，不會啦，媽祖是慈悲的、不分顏色的。顏清標是有溫暖的人，這樣的選舉拜訪都很正常，不會有所謂的壓力。

江啟臣今天前往花蓮，他表示，除了祈福活動，也和縣議會黨團、代表會、地方民代還有過去長期以來很辛苦的幹部，感謝他們這一年多來配合黨中央推動各項黨務工作，還有萊豬、疫苗等議題。現在的黨中央不只是要領導，更要服務，地方的議會、縣市政府有任何需要，都是黨中央要服務的工作重點，未來他也會聽聽大家的意見，有哪些要改進的都可以做為未來工作參考。

由於江啟臣昨天先赴黃復興黨部，朱立倫後腳就到，是否會認為朱針對他的行程安排？江啟臣說，黃復興是大家的，沒有分哪一人的；而黃復興是國民黨最忠貞的鐵衛，大家去關心黃復興黨部是應該的，但也希望對黃復興的同志們沒有只有領導，還要服務，「以服務代替領導」。

此外，對於對手張亞中在4候選人中，網路民調拿到第一，是否認為有灌票嫌疑？江啟臣說，網路民調大家都很清楚，大家參考就好，「這是黨內選舉，票是在黨員身上」，還是要想盡辦法讓黨員了解他的主張和訴求。

對於趙少康籌組戰鬥藍，是否會威脅到下一任選出來的黨主席？江啟臣說，不用擔心，因為過去1年7個月的時間他就是在號召戰鬥，作為在野就是要不斷戰鬥，也喚起了大家的戰鬥魂。他謝謝趙少康繼續倡議戰鬥藍，「戰鬥是威力不是威脅」，如果會感到威脅，應該是民進黨感到威脅。