朱立倫大甲鎮瀾宮見顏清標拔樁？江啟臣：媽祖是慈悲的
國民黨主席選舉剩下不到20天就要舉行，黨主席江啟臣昨前腳赴台中跑競選行程，對手朱立倫隨後就到。對於朱立倫昨赴大甲鎮瀾宮與董事長顏清標見面，是否會覺得被拔樁？江啟臣說，不會啦，媽祖是慈悲的、不分顏色的。顏清標是有溫暖的人，這樣的選舉拜訪都很正常，不會有所謂的壓力。
江啟臣今天前往花蓮，他表示，除了祈福活動，也和縣議會黨團、代表會、地方民代還有過去長期以來很辛苦的幹部，感謝他們這一年多來配合黨中央推動各項黨務工作，還有萊豬、疫苗等議題。現在的黨中央不只是要領導，更要服務，地方的議會、縣市政府有任何需要，都是黨中央要服務的工作重點，未來他也會聽聽大家的意見，有哪些要改進的都可以做為未來工作參考。
由於江啟臣昨天先赴黃復興黨部，朱立倫後腳就到，是否會認為朱針對他的行程安排？江啟臣說，黃復興是大家的，沒有分哪一人的；而黃復興是國民黨最忠貞的鐵衛，大家去關心黃復興黨部是應該的，但也希望對黃復興的同志們沒有只有領導，還要服務，「以服務代替領導」。
此外，對於對手張亞中在4候選人中，網路民調拿到第一，是否認為有灌票嫌疑？江啟臣說，網路民調大家都很清楚，大家參考就好，「這是黨內選舉，票是在黨員身上」，還是要想盡辦法讓黨員了解他的主張和訴求。
對於趙少康籌組戰鬥藍，是否會威脅到下一任選出來的黨主席？江啟臣說，不用擔心，因為過去1年7個月的時間他就是在號召戰鬥，作為在野就是要不斷戰鬥，也喚起了大家的戰鬥魂。他謝謝趙少康繼續倡議戰鬥藍，「戰鬥是威力不是威脅」，如果會感到威脅，應該是民進黨感到威脅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言