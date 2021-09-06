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王浩宇插旗高雄三民區打平反之戰 藍：應和黃捷組被罷免聯盟
民進黨桃園市前市議員王浩宇今年初被罷免後，戶籍遷往台東，最近他到高雄拜訪綠營各派系及黨部系統頭人，也在臉書透露想在高雄三民區選市議員，王浩宇證實正經營高雄，還說「平反之戰就看這一局」。國民黨高雄市黨部主委李哲華酸說，建議王浩宇到鳳山區參選，和黃捷組「被罷免聯盟」。
國民黨高雄市議會黨團總召、三民區市議員童燕珍說，三民區雖是綠營優勢選區，但高雄人重感情，沒有經營的基礎，要空降在高雄參選不容易，「想在高雄插旗，沒王浩宇想像中的那麼容易」。
國民黨黨部主委李哲華說，王浩宇是被桃園市民淘汰的政治產品，就算高雄市民包容性再高，也會仔細檢驗這個人值不值得投下這張票，王想選三民區說穿了還是選走捷徑，建議王應該拿出更大勇氣去選艱困區，到鳳山區參選也是不錯戰場，可和無黨籍黃捷組「被罷免者聯盟」，黃捷可以教王浩宇怎麼度過被罷免危機。
高雄市議員在三民區有8席，民進黨現任議員是康裕成，何權峰、鄭孟洳，國民黨在該選區目前現任有4席，王浩宇認為，民進黨在三民區有提名4席空間，他有信心可以「擠下」現任的時代力量議員林于凱。民眾黨李佳玲、台灣基進張博洋也有意願出戰，第三勢力勢必激烈廝殺，三民區將成為一級戰區。
王浩宇說，許多長輩建議他一定要再選一次，尋求平反之戰、找公道，也證明「仍有很多人認同我」，目前民調看起來是樂觀的，他有機會吸引到中間選民、淺綠及客家票。
王浩宇以林于凱為「假想敵」，近期兩人頻頻隔空開戰，選戰硝煙味漸濃，林于凱說，只要是對高雄有心、想要做事的人都歡迎，「浩宇兄要選哪裡不是我能決定，長大了，決定了自己負責就好，就不用再惦記著我，鬼月要關了，可能要趕快做個決定」。
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