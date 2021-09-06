柯文哲提前辭台北市長選高雄？ 民眾黨：不可能

民眾黨主席、台北市長柯文哲的市長任期將屆滿，他雖早已喊出要挑戰2024總統大位，但近期也傳出有意在2022親征高雄市長選戰，今有媒體更爆料，柯文哲已向黨內鬆口，選高雄市長在考慮之內，並可能提前辭台北市長參選，不過民眾黨發言人蔡峻維駁斥，「柯文哲市長不可能、也不會放棄台北市政，違背市民託付，在任期期間競選其他縣市首長」。

據鏡週刊報導，柯文哲8月底在黨部與黨內幕僚舉行便當會，除點名年輕幕僚勇敢參選市議員，還鬆口表示考慮參選高雄市長，且若要選的話，選前四個月前就會辭台北市長，近期柯也找了北市府綠營背景的官員秘密餐敘，啟動選戰布局。

不過民眾黨發言人蔡峻維駁斥，「該報導並非便當會席間討論完整內容，柯文哲市長不可能、也不會放棄台北市政、違背市民託付，在任期期間競選其他縣市首長。呼籲鏡週刊報導前應求證本黨、平衡報導」。