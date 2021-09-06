趙少康評黨主席政見會「平穩無新意」 因為沒答這關鍵

國民黨主席政見發表會前天落幕，近日籌組「戰鬥藍」的中廣董事長趙少康對於4位候選人表現，表示「平穩無新意」。4位並未著墨如何對抗民進黨1450圍剿，他認為這才是國民黨在年輕族群和輿論市場節節敗退的主因，黨主席必須組訓自己的隊伍，並號召認同藍營的青年發展側翼分進合擊。

趙少康表示，他日前在國民黨4位黨主席候選人政見發表會前提出3個問題，一是清楚可以聽懂的兩岸政策，二是在中美對峙的情況下，國民黨的角色及如何在其中爭取台灣最大利益？三是如何對抗反制民進黨1450的動輒洗版、圍剿？

趙少康說，但對於1450的問題，這4位候選人都沒有著墨，這其實是國民黨在年輕族群和輿論市場節節敗退的主要原因，黨主席必須組訓自己的隊伍，並號召認同藍營的青年發展側翼分進合擊。

趙少康也說，兩岸政策是最重要最敏感也最棘手的問題，歐美主要國家都在反中，國民黨如果跟民進黨一樣反中，那國民黨存在的價值何在？乾脆就選民進黨好了。國民黨如果不反中，又會被戴上「親中賣台」的紅帽子，而且過去跟對岸建立的關係全都毀於一旦。

趙少康說，如何在「反中」、「親中」間捏拿？前主席朱立倫提出「親美和中」，現任主席江啟臣所說「親美和陸」都是繼續馬英九的一貫說法，四平八穩卻沒有新意。

趙少康表示，朱立倫、江啟臣、彰化縣前縣長卓伯源基本上都回歸「九二共識」及「連胡五願景」，因為這是黨內選舉，不能背離黨內主流意識，雖然「九二共識」已被民進黨污名化為「一國兩制」，但至目前為止還找不到一個更能被兩岸接受、模模糊糊又各說各話而能取代「九二共識」的說法，國民黨不能，民進黨也不能，否則早就提出來了。

趙少康說，孫文學校總校長張亞中的大陸政策最積極，一再強調兩岸和平論述的重要，並要簽訂兩岸和平協議，所以獲得黨內深藍團體的支持。卓伯源的邀請習近平到台灣，雖不可行卻可令人莞爾一笑。

趙少康表示，江啟臣說成就，朱立倫談承擔，張亞中重攻擊，卓伯源要制度，各有各的角度。而國民黨選主席，選民主要分成三大塊：黃復興、地方勢力及獨立自主黨員；江有掌握黨機器的優勢，朱有地方勢力的支持，黃復興則對朱江張各有擁戴，獨立自主黨員何去何從，剩下的20天，就至為關鍵了。