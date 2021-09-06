柯P戰高雄？ 高雄政壇認可能性不大：一旦選差 重傷

政壇盛傳台北市長柯文哲有意來高雄參選市長，試圖提振民眾黨在南部低迷市場，曾代表民眾黨參與高雄市長補選的市議員吳益政說，不少支持者認為柯選高雄市長是大材小用，應該直接選總統。高雄市議會國民黨黨團總召童燕珍認為，柯文哲來選高雄市長可能性不大，應該只是試水溫或創造話題。

高雄政壇人士認為，民眾黨被戲稱是台北黨，在南部經營相當辛苦，柯文哲若選高雄市長是「犧牲打」，一旦選差了，對政治行情是重傷，對問鼎2024大位之路更不利。

國民黨高雄市黨部主委李哲華說，柯P曾表態他目標是「選總統」，柯P來選高雄市長可能性是零，傳柯文哲選高雄市長不符合政治現實狀態，這件事像是媒體傳聞，也比較偏向創造話題，畢竟民眾黨繫於他一人，要靠柯文哲來創造聲量。

吳益政也說，在藍綠夾殺下，第三勢力要出頭不容易，柯文哲沒跟他們討論過選高雄市長計畫，但有關心高雄議員選局，柯在決策前會看大量資料，來思考贏的策略。