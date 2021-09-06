【專家之眼】防疫破口何價？政府梗圖背後的真相

儘管新冠病毒疫情的經濟成本難以估算，唯有嘗試估算，麵包與魚如何支配的經濟決策討論，方纔能有理性依據。上周於本欄《疫情何價？》一文，筆者拋磚引玉估算，疫情在台灣的經濟成本以1兆起跳，可能高達19兆。然更有意義、但難上加難的問題是：「防疫破口究竟何價？」

自疫情指揮中心於5月15日宣布台北都會區（台北市、新北市）疫情提升至第三級警戒，至7月27日將全國疫情自第三級調降回第二級，共計73天；台灣防疫破口之經濟成本，可以三級警戒期間為「窗口期」（window period）進行估算。

根據美國著名智庫「布魯金斯研究院」於今年6月所發布之研究報告，疫情經濟成本之估算，至少應涵蓋四個主要層面。

首先，計算產出（財貨或勞務）的減少。《經濟學人》雜誌今年1月，比較「世界銀行」於2020年1月全球疫情爆發前所預測之GDP，與實現之GDP兩者間的差異判斷，2020年疫情爆發所造成之產出損失，為全球GDP之6.6%。

台灣於今年5月防疫破口發生前，並沒有嚴重本土疫情；以《經濟學人》雜誌所估計2020年全球疫情爆發對於GDP之影響數，乘上台灣三級警戒天數、再除全年天數，概估台灣於三級警戒期間，產出的減少為GDP之1.32%（6.6% × 73 ¸ 365）。套用主計總處8月GDP最新預測數，台灣於三級警戒期間，產出之損失為2,846億。

第二，計算各級政府機關、國營事業與特種基金為疫情防治，以及紓困振興所投入的所有資源。簡化起見，忽略各級政府一般預算中，為因應疫情警戒升級之額外支出、不考慮國營事業費用減免損失、也不納入地方政府對於紓困振興加碼之支出，僅計算中央政府於三級警戒期間新增之特別預算額度4,200億（紓困4.0支用與五倍券所須）。

第三，量化不幸染疫死亡者的生命價值或染疫對個人健康造成永久性傷害之損失。染疫對個人健康造成永久性傷害的損失，雖能以工作能力喪失程度來量化估算，但因欠缺統計資料，無法納入考慮；僅計算染疫不幸死亡者之「統計生命價值」（value of statistical life；VSL）。2000年後，台灣較具學術公信力之VSL估算結果，介於1,533萬至4億1,241萬之間；如此大的差異，讓人莫衷一是。

本估算改以布魯金斯研究院今年6月發布報告中，用來計算全球經濟成本所使用之VSL為基準—每人命500萬美金。台灣於三級警戒期間，每日新增死亡數合計為774人，以美元台幣匯率27.5換算，染疫死亡者之經濟成本為1,064億（500萬 × 27.5元 × 774）。

第四，計算疫情對於教育與訓練造成影響，而使勞動生產力下跌之損失。三期警戒對於專科及大學以上學生之學習與在職人員之工作訓練的影響，忽略不計。根據世界銀行於2020年6月所公布的研究報告，在最樂觀情境（遠距教學對策成效良好）下，校園關閉3個月，於東亞及太平洋地區，對於國小至高中階段學生，每人平均終生收入損失折現金額為6,965美元。

台灣自5月19日進入全國三級警戒，至該學期最後一天7月2日止，校園關閉45天；換算國小至高中階段學生每人平均終生收入損失折現值為3,483美元（6,965美元 × 45 / 90）。根據教育部統計，109學年度國小至高中階段學生人數238萬，以美元台幣匯率27.5換算，概估台灣於三級警戒期間，校園關閉造成經濟損失為2,281億（3,843 × 27.5元 × 238萬）。

最後，其他諸多直接、間接與外部成本全都忽略不計，僅上述四項金額加總，保守估計台灣疫情破口之代價為：1兆391億；相當於全台2,350萬人口，不分男女老幼，每人負擔4萬4,218元。

當台灣疫情警戒降級，巍巍赫赫居廟堂之高者，囂囂然於內、硜硜然於外，大肆宣揚：「台灣再次擊退病毒！」之餘，竟無片刻反思或懸念，憫恤國人所承受的代價。何以大地渾厚，百姓竟如履薄臨淵？何以穹蒼高遠，眾生卻是佝僂伏行？

防疫破口這筆帳，台灣民眾應向夸言「負責」，實坐糜廩粟的尊貴高官聲討。