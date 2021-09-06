帛琉總統邀賴清德回訪 等國內疫情、疫苗趨緩再議

台帛旅遊泡泡8月中重啟，日前一場帛琉高層與新光醫院的視訊會議上，帛琉總統惠恕仁邀請與會的副總統賴清德日後到帛琉訪問，賴清德也禮貌性感謝對方善意。今天有媒體報導，惠恕仁今年3月訪問台灣，賴清德擬於9月回訪帛琉，並邀請我國東奧選手同行，對此外交人士指出，副總統出國牽涉層面廣泛，恐怕要等到國內疫情趨緩才有可能成行。

外交人士指出，目前賴清德僅施打一劑高端疫苗，且國內正面臨嚴防Delta病毒挑戰，也正努力提高疫苗覆蓋率，賴恐怕要等到國內疫情及疫苗狀況趨緩才有辦法成行。

賴清德8月27日才施打第一劑高端疫苗，中央流行指揮中心日前也宣布，自8月23至29日完成第一劑高端疫苗接種之民眾，預約平台預計於9月27日提供接種第二劑，外交人士認為，賴在尚未施打第二劑疫苗之前，應很難規畫出國，若有回訪應也是9月之後的事。