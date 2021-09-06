奠定首都之戰基礎 國民黨明年北市議員選舉區區有新人

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
楊植斗。圖／截自楊植斗臉書
楊植斗。圖／截自楊植斗臉書

國民黨爭取明年縣市長選舉維持現有版圖，台北市長選戰是重中之重，連帶也讓具鞏固基本盤意義的市議員小雞參選布局動見觀瞻。國民黨台北市黨部初估，明年台北市6個議員選區應都有1至2席新人提名空間，有意參選者也磨刀霍霍。

第一選區（士林北投）因明年席次減1席，市黨部原則規劃維持上屆提名4席規模，也就是還有1席新人空間，但會爭取與新黨市議員提名席次連動，必要時提名2席新人。目前黨文傳會副主委黃子哲與青工前總會長林杏兒都有意再戰。

第二選區（內湖南港）因現任議員陳義洲考慮交棒，市黨部在維持現有5席提名下，將有1席新人空間，陳義洲辦公室主任張煥霖已勤走基層爭取接棒陳參選，但還有藍營具知名度青年被勸進參選。

第三選區（松山信義）上屆提名6席，前議員王正德惜敗落選，這次擬維持6席提名，也有1席新人空間，黨青年部副主任詹為元、黨青工總會長滿志剛、青年團前總團長田方倫與王正德服務處主任陳俞亦，都已勤走基層布局角逐。

第四選區（中山大同）上屆提4席，前議員林亭君起步太晚落選，這次也維持4席提名，有1席新人空間，市黨部副主委盧威有意再戰，正妹主播柳采葳也被勸進參選。因目前該區國民黨現任議員都為男性，初選將適用婦女保障名額規定。

第五選區（中正萬華）上屆提名4席全上，但議員鍾小平後續「退黨」，目前國民黨在該區僅有3席市議員，明年也評估仍維持4席提名，有1席新人空間，立委李德維辦公室主任林冠勳擬再戰。

第六選區（大安文山）上屆提8席，前議員歐陽龍意外落選。本屆維持8席提名，在議員羅智強不連任下有2席新人空間。除羅辦主任楊植斗爭取接棒，教會系統支持的愛家公投領銜人曾獻瑩也參選，還有發言人等級青年與前媒體人被勸進。

柳采葳。圖／截自柳采葳臉書
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青年 國民黨 北市

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