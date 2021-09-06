輔選兼練兵 國民黨主席競辦發言人擬搶攻雙北市議員

國民黨主席選舉熱戰，競選團隊發言人也成2022縣市議員隱藏版候選人。主席江啟臣競選辦公室發言人詹為元，已鎖定台北市松山信義選區深耕。前主席朱立倫競選辦公室發言人凌濤，則被勸進台北市大安文山區或新北新莊、新店選區。

凌濤表示，只要國民黨在雙北市有整體戰略布局，需要他出戰，他一定戰到底，不會有任何畏懼，會全力以赴。

詹為元表示，現在的國民黨像台行動緩慢的牛車，車上有許多沉痾，壓著牛喘不過氣，需有更多年輕有理想小牛接棒扛責，甩掉窠臼，一起拉著這台牛車往前；希望自己的參選，能將國民黨在松山信義區光譜拉大，再幫黨爭取1席議員。

除主席競辦發言人布局選2022縣市議員，經國民黨近年培養的發言人，也可望在明年縣市議員選舉大舉出征。國民黨文傳會副主委黃子哲將在台北市士北區捲土重來，黨智庫發言人黃心華也評估參選新北市議員。

國民黨前台北市長候選人丁守中競總發言人楊植斗，將接棒現任台北市議員羅智強，爭取參選下屆台北市大安文山區市議員。高雄市前市長韓國瑜競總隨行發言人李昶志，則已規劃挑戰增額一席的高雄市左楠區市議員。

此外，國民黨前副發言人、青年部前主任蕭敬嚴，目前則在綠營優勢的新北市瑞平雙貢選區蹲點深耕。蕭表示，只要黨需要有人帶頭開疆闢土，必全力以赴，也希望能有機會將自身黨職歷練貢獻地方。

前主席洪秀柱參選台南市立委時籌組的「聖戰助講團」成員、國民黨全國青工總會秘書長、南投市民代表廖怡琇，也傳評估參選南投縣議員。