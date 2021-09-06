輔選兼練兵 國民黨主席競辦發言人擬搶攻雙北市議員

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
詹為元。圖／截自詹為元臉書
詹為元。圖／截自詹為元臉書

國民黨主席選舉熱戰，競選團隊發言人也成2022縣市議員隱藏版候選人。主席江啟臣競選辦公室發言人詹為元，已鎖定台北市松山信義選區深耕。前主席朱立倫競選辦公室發言人凌濤，則被勸進台北市大安文山區或新北新莊、新店選區。

凌濤表示，只要國民黨在雙北市有整體戰略布局，需要他出戰，他一定戰到底，不會有任何畏懼，會全力以赴。

詹為元表示，現在的國民黨像台行動緩慢的牛車，車上有許多沉痾，壓著牛喘不過氣，需有更多年輕有理想小牛接棒扛責，甩掉窠臼，一起拉著這台牛車往前；希望自己的參選，能將國民黨在松山信義區光譜拉大，再幫黨爭取1席議員。

除主席競辦發言人布局選2022縣市議員，經國民黨近年培養的發言人，也可望在明年縣市議員選舉大舉出征。國民黨文傳會副主委黃子哲將在台北市士北區捲土重來，黨智庫發言人黃心華也評估參選新北市議員。

國民黨前台北市長候選人丁守中競總發言人楊植斗，將接棒現任台北市議員羅智強，爭取參選下屆台北市大安文山區市議員。高雄市前市長韓國瑜競總隨行發言人李昶志，則已規劃挑戰增額一席的高雄市左楠區市議員。

此外，國民黨前副發言人、青年部前主任蕭敬嚴，目前則在綠營優勢的新北市瑞平雙貢選區蹲點深耕。蕭表示，只要黨需要有人帶頭開疆闢土，必全力以赴，也希望能有機會將自身黨職歷練貢獻地方。

前主席洪秀柱參選台南市立委時籌組的「聖戰助講團」成員、國民黨全國青工總會秘書長、南投市民代表廖怡琇，也傳評估參選南投縣議員。

比較特殊的是，已故新北市議員唐慧琳留下的新店區市議員席次也是各方角逐重點，洪秀柱年初春酒就欽點秘書李珮媜必要時接班，黨智庫前副董連勝文辦公室發言人錢震宇已勤走基層，甚至綠營也推具新黨背景的民代助理黃琳搶攻。

凌濤。圖／截自凌濤臉書
凌濤。圖／截自凌濤臉書

國民黨

延伸閱讀

國民黨黨魁選舉選戰發言人、美女刺客 備戰市議員

藍議員響應戰鬥藍 綠批與人民脫節才缺乏戰力

辯論後青年座談 江啟臣：打破框架青年改變國民黨ing

國民黨主席辯論 難獲國人關注

相關新聞

蘇揆再送大禮 嘉科園區落腳太保

行政院長蘇貞昌昨天到嘉義縣宣布「嘉義科學園區」落腳台糖太保農場。包括近來對縣長翁章梁及立委陳明文建議增設五分車站、海水淡...

冷眼集／配套未定案 蘇揆撒幣、綁樁、畫大餅？

行政院長蘇貞昌半個多月兩度到嘉義縣，送出五分車延駛故宮南院、嘉義科學園區落腳台糖太保農場兩項大禮，到場綠營政治人物鼓掌感...

奠定首都之戰基礎 國民黨明年北市議員選舉區區有新人

國民黨爭取明年縣市長選舉維持現有版圖，台北市長選戰是重中之重，連帶也讓具鞏固基本盤意義的市議員小雞參選布局動見觀瞻。國民...

輔選兼練兵 國民黨主席競辦發言人擬搶攻雙北市議員

國民黨主席選舉熱戰，競選團隊發言人也成2022縣市議員隱藏版候選人。主席江啟臣競選辦公室發言人詹為元，已鎖定台北市松山信...

藍營美女刺客再上陣 正妹主播評估角逐明年台北市議員

備戰2022縣市議員選舉，國民黨再傳主播級戰將評估參選。新銳主播柳采葳評估參選台北市中山大同區市議員，前主播、新北市政府...

國民黨黨魁選舉選戰發言人、美女刺客 備戰市議員

國民黨主席選舉熱戰，競選團隊發言人也成明年縣市議員儲備候選人。江啟臣競選辦公室發言人詹為元鎖定台北市松山信義區深耕。朱立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。