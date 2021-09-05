被影射曾闖紅燈嗆警 謝維洲：假消息毀人清譽不道德

媒體報導退休警察「條子鴿」在臉書發文指出，過去攔查到時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，對方直接嗆「你知道我爸是誰嗎？」最終罰單開下去，他被副分局長關切痛罵，也吞下2支申誡。現任駐日代表的謝長廷今天在回應網友留言時表示這是假消息，「提出證據我下台道歉」。

被影射的台北市前議員謝維洲（現已改名張維州）今天發出聲明，強調「這完全是假新聞」，他表示，如果作者提出具體時間及所指稱的副主管姓名等資訊，大家就能提出反證，作者用這樣抽象影射的敘述，意圖逃避法律責任又毀人清譽，相當不道德，也侵害他與家屬的名譽。

有網友在謝長廷臉書留言提及此事，盼謝出面澄清。謝長廷表示，這是假消息，大家應該譴責條子鴿，要求他提出證據才對，「能證明真的我下台道歉」，並表示這種事情告不勝告，自己必須先專注公事，忙完後才會提告，也會注意提吿的時效。