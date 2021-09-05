快訊

幾內亞驚傳政變未遂！首都槍聲四起 總統府重兵把守

英國防參謀長駁情報失誤：所有人都誤判神學士接管速度

林岱樺涉筆錄外洩案自清 邱顯智：有無違反偵查不公開

聯合報 / 記者林巧璉張議晨／高雄即時報導
民進黨立委林岱樺捲入筆錄外洩案，她今天在兩位律師陪同下開記者會自清。記者林巧璉／攝影
民進黨立委林岱樺捲入筆錄外洩案，她今天在兩位律師陪同下開記者會自清。記者林巧璉／攝影

針對調查局筆錄外洩案，民進黨立委林岱樺今下午在大寮服務處召開記者會說明，林岱樺表示，絕無關說、施壓，自己是被告知才知道此案，且高雄市調處也主動拜訪，過程中林岱樺都沒有主動聯繫。對此時代力量立委邱顯智在臉書質疑，調查局主動聯繫立委服務處，再由高雄市調處長主動拜訪立委，質疑這是否比被動接獲關切更加嚴重。

林岱樺服務處人員與陳姓選民8月30日在大寮服務處見面，當天陳姓選民拿出調查局資料後，團隊人員驚覺不是一般陳情案，便馬上打給調查局，當天調查局也派員到服務處了解。林岱樺表示，做事坦蕩，絕對沒有偷筆錄、通風報信等事，更沒有施壓、關切。接著8月31日鳳山據點再與林岱樺服務處聯絡，因高雄市調處長謝宜璋要約拜訪，希望10號前能來拜會林岱樺。林岱樺與謝宜璋9月2日碰面，後來又接到謝的電話僅提到要約談大寮服務處主任。

對於林岱樺在記者會上的說明，邱顯智在個人臉書粉絲團質疑，調查局新聞稿指「無本局高層接獲中央民意代表關切案情」，高雄市調處長為簡任12職等，算不算是調查局高層？且邱認為，市調處鳳山站主動聯繫林岱樺服務處，再由適度處長主動拜訪立委，這比被動接獲關切更嚴重。且處長主動告知因筆錄外洩一案要約談林岱樺的大寮服務處主任，這是否違反偵查不公開？

邱顯智的貼文底下有不少網友贊成他的說法，有人表示，「不要質疑綠委，塔綠斑火力很強的！」還有人說，這種事就是有權勢、利益使然，一般民眾扯不上邊。

林岱樺 高雄市 邱顯智

延伸閱讀

綠委捲入調查局筆錄遭竊案 邱顯智點出幕後不合理處

調查局查政治獻金案資料外流 林岱樺：怎麼可能施壓

辭立委選新竹市長？ 邱顯智：正式決定再進一步思考

時代力量徵助理 網抓包薪資比提案低「自己都做不到」

相關新聞

警抓兒闖紅燈反被記申誡？謝長廷：有證據我下台

退休警察「條子鴿」日前在臉書發文指出，過去攔查到時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，對方直接嗆「你知道我爸是誰嗎？」最終罰單...

拚2022？ 環南市場普度 蔣萬安黃珊珊同框零互動

台北市副市長黃珊珊、國民黨立委蔣萬安今天同台出席環南市場普度。對於是否拚2022？黃珊珊說，今天是來拜拜，希望萬華、環南...

林岱樺涉筆錄外洩案自清 邱顯智：有無違反偵查不公開

針對調查局筆錄外洩案，民進黨立委林岱樺今下午在大寮服務處召開記者會說明，林岱樺表示，絕無關說、施壓，自己是被告知才知道此...

蘇貞昌頻釋利多 政策大撒幣？政院怎麼說

行政院長蘇貞昌近日在中南部頻釋利多，遭在野立委質疑是為閣揆保衛戰「大撒幣」。行政院發言人羅秉成今天表示，屏東、嘉義相關的...

藍議員響應戰鬥藍 綠批與人民脫節才缺乏戰力

國民黨高市多名議員響應中廣董事長趙少康的「戰鬥藍」，盼結合媒體資源，提升國民黨戰鬥力。但民進黨高市議員認為，國民黨缺乏戰...

謝長廷：李登輝前總統推台美日極機密會議 遺澤極大

駐日代表謝長廷接受日媒訪問時提到近來台美日三方擴大合作，早在約25年前，前總統李登輝執政時就戰略性建構台美日合作形式，推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。