林岱樺涉筆錄外洩案自清 邱顯智：有無違反偵查不公開

針對調查局筆錄外洩案，民進黨立委林岱樺今下午在大寮服務處召開記者會說明，林岱樺表示，絕無關說、施壓，自己是被告知才知道此案，且高雄市調處也主動拜訪，過程中林岱樺都沒有主動聯繫。對此時代力量立委邱顯智在臉書質疑，調查局主動聯繫立委服務處，再由高雄市調處長主動拜訪立委，質疑這是否比被動接獲關切更加嚴重。

林岱樺服務處人員與陳姓選民8月30日在大寮服務處見面，當天陳姓選民拿出調查局資料後，團隊人員驚覺不是一般陳情案，便馬上打給調查局，當天調查局也派員到服務處了解。林岱樺表示，做事坦蕩，絕對沒有偷筆錄、通風報信等事，更沒有施壓、關切。接著8月31日鳳山據點再與林岱樺服務處聯絡，因高雄市調處長謝宜璋要約拜訪，希望10號前能來拜會林岱樺。林岱樺與謝宜璋9月2日碰面，後來又接到謝的電話僅提到要約談大寮服務處主任。

對於林岱樺在記者會上的說明，邱顯智在個人臉書粉絲團質疑，調查局新聞稿指「無本局高層接獲中央民意代表關切案情」，高雄市調處長為簡任12職等，算不算是調查局高層？且邱認為，市調處鳳山站主動聯繫林岱樺服務處，再由適度處長主動拜訪立委，這比被動接獲關切更嚴重。且處長主動告知因筆錄外洩一案要約談林岱樺的大寮服務處主任，這是否違反偵查不公開？

邱顯智的貼文底下有不少網友贊成他的說法，有人表示，「不要質疑綠委，塔綠斑火力很強的！」還有人說，這種事就是有權勢、利益使然，一般民眾扯不上邊。