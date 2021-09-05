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蘇貞昌頻釋利多 政策大撒幣？政院怎麼說

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長蘇貞昌5日上午宣布嘉義科園區落腳太保市。記者魯永明／攝影
行政院長蘇貞昌5日上午宣布嘉義科園區落腳太保市。記者魯永明／攝影

行政院長蘇貞昌近日在中南部頻釋利多，遭在野立委質疑是為閣揆保衛戰「大撒幣」。行政院發言人羅秉成今天表示，屏東嘉義相關的國家重大建設，都是經過科技部、經濟部等部會仔細評估，有利地方建設與國家科技發展整體提升，並非政院大撒幣。

蘇揆日前宣布要打造屏東新都心，羅秉成指出，不單只是科學園區，未來高鐵會南延屏東，也將結合經濟部科技產業園區、屏東運動休閒園區、實驗中學及住宅區等建設。

蘇貞昌今天表示，嘉義科學園區選定落腳太保，是因當地交通便利、區位方正，且可帶動周邊台糖糖廠發展，請科技部如期進行計畫，而啟動相關建設的同時，也需優先規畫讓產業「築巢引鳳」，協助台商回台投資，也做好整體產業配置發展規畫，相信將能讓嘉義繁榮發展。

羅秉成說，加上日前蘇揆拍板，嘉義蒜頭糖廠五分車延伸至故宮南院，與嘉義科學園區都是比鄰的，對嘉義整體發展的提升有重要作用，兩地的規畫都是拉高到國家層級去看長遠建設規畫，並結合觀光、交通、產業等，依照地方需求去設計，設置產業重點也不一樣。

羅秉成說，各部會在政策處理上都有經過專業評估，並依相關程序辦理，對兩地的產業、民生都能整體提升，同時兼顧南北均衡發展，盼外界不必多做揣測。

嘉義 屏東 羅秉成

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