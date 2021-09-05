快訊

大陸「限籍令」！謝霆鋒急退加拿大籍親喊：我是中國人

警抓兒闖紅燈反被記申誡？謝長廷：有證據我下台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警抓兒闖紅燈反被記申誡？謝長廷：有證據我下台

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
一名退休警察指出，曾攔查到時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，最終罰單開下去，他竟吞下2支申誡。謝長廷則回應這是假消息，如果能提出證據他就下台道歉。圖／本報資料照片、截自謝長廷臉書
一名退休警察指出，曾攔查到時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，最終罰單開下去，他竟吞下2支申誡。謝長廷則回應這是假消息，如果能提出證據他就下台道歉。圖／本報資料照片、截自謝長廷臉書

退休警察「條子鴿」日前在臉書發文指出，過去攔查到時任行政院謝長廷的兒子闖紅燈，對方直接嗆「你知道我爸是誰嗎？」最終罰單開下去，他也吞下2支申誡。駐日代表謝長廷在回應網友留言時表示這是假消息，「提出證據我下台道歉」。

條子鴿指出，當年他要求闖紅燈駕駛出示證件，對方只回一句「你知道我爸是誰嗎？」，他再次要求，結果對方大吼「莫名其妙，你到底知不知道我爸是誰？」他反嗆「關於這個問題，可能要你回家問你媽，或者，去醫院驗個DNA，謝謝！」之後逕行舉發。想不到之後副分局長來電關切此事，痛罵「你不知道他爸是行政院院長啊？你還開他罰單？」隔天就被依「態度不佳」為由記了2支申誡。

有網友在謝長廷臉書留言提及此事，盼謝出面澄清。謝長廷表示，這是假消息，大家應該譴責條子鴿，要求他提出證據才對，「能證明真的我下台道歉」，並表示這種事情告不勝告，自己必須先專注公事，忙完後才會提告，也會注意提吿的時效。

圖／截自謝長廷臉書
圖／截自謝長廷臉書

謝長廷 行政院

延伸閱讀

謝長廷：李登輝前總統推台美日極機密會議 遺澤極大

相關新聞

警抓兒闖紅燈反被記申誡？謝長廷：有證據我下台

退休警察「條子鴿」日前在臉書發文指出，過去攔查到時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，對方直接嗆「你知道我爸是誰嗎？」最終罰單...

拚2022？ 環南市場普度 蔣萬安黃珊珊同框零互動

台北市副市長黃珊珊、國民黨立委蔣萬安今天同台出席環南市場普度。對於是否拚2022？黃珊珊說，今天是來拜拜，希望萬華、環南...

藍議員響應戰鬥藍 綠批與人民脫節才缺乏戰力

國民黨高市多名議員響應中廣董事長趙少康的「戰鬥藍」，盼結合媒體資源，提升國民黨戰鬥力。但民進黨高市議員認為，國民黨缺乏戰...

【重磅快評】當著閣員面說換人 蘇貞昌可以再粗魯一點

行政院長蘇貞昌動不動公開羞辱文官已非新聞，他昨天（4日）前往屏東視察時，竟當著農委會主委陳吉仲的面稱讚屏東縣長潘孟安，還...

蘇偉碩收傳票 江啟臣：綠失心瘋追殺為恫嚇反萊豬民眾

反萊豬的醫師蘇偉碩日前「公開呼籲總統蔡英文為博士論文案考慮自行辭職後」，昨天收到高雄地檢署傳票。國民黨主席江啟臣要求民進...

【司法遇到丁怡銘／上】蘇偉碩反萊劑被控造謠隔9月才收傳票 藍委批原因不單純

醫師蘇偉碩因反萊劑言論，去年12月遭衛福部長陳時中舉發違反食安法46條之1的造謠罪，蘇偉碩最近收到高雄地檢署傳票，9月22日舉行第一次偵查庭。同樣被控違反食安法46之1，相較北檢辦理行政院顧問丁怡銘案拚8月結案，雄檢事隔九個月開第一次庭。對於何以有差別待遇，蘇偉碩懷疑，可能和雄檢本來想拖過8月28日公投有關。國民黨立委李貴敏為此詢問法務部，發現法務部回答也前後不一，背後原因顯然也不太單純。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。