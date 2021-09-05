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警抓兒闖紅燈反被記申誡？謝長廷：有證據我下台
退休警察「條子鴿」日前在臉書發文指出，過去攔查到時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，對方直接嗆「你知道我爸是誰嗎？」最終罰單開下去，他也吞下2支申誡。駐日代表謝長廷在回應網友留言時表示這是假消息，「提出證據我下台道歉」。
條子鴿指出，當年他要求闖紅燈駕駛出示證件，對方只回一句「你知道我爸是誰嗎？」，他再次要求，結果對方大吼「莫名其妙，你到底知不知道我爸是誰？」他反嗆「關於這個問題，可能要你回家問你媽，或者，去醫院驗個DNA，謝謝！」之後逕行舉發。想不到之後副分局長來電關切此事，痛罵「你不知道他爸是行政院院長啊？你還開他罰單？」隔天就被依「態度不佳」為由記了2支申誡。
有網友在謝長廷臉書留言提及此事，盼謝出面澄清。謝長廷表示，這是假消息，大家應該譴責條子鴿，要求他提出證據才對，「能證明真的我下台道歉」，並表示這種事情告不勝告，自己必須先專注公事，忙完後才會提告，也會注意提吿的時效。
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