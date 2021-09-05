解隔後才通知染Delta 北市：非中央所說的個案

台北市副市長黃珊珊今指出，北市1例境外返國民眾隔離期滿，回到社區生活後，中央才通知是Delta變種病毒個案，北市府緊急召回採檢陽性確診，並匡列第一圈及第二圈接觸者，北市衛生局表示，黃珊珊說的病例為案15944，而醫療應變組副組長羅一鈞說的案15425為較久之前案子。

衛生局說明，案15944於8月11日入境，12日採檢陽性確診，依照規定需隔離17天至8月28日，檢疫期滿後29日返家，然而北市府卻在8月31日接獲疾管署通知，案15944基因定序為Delta病毒株，因此即刻召回病患入住醫院隔離，8月31日採檢陽性，疫調後匡列密切接觸者及擴大匡列，6人採檢均為陰性。

衛生局表示，國際疫情仍嚴峻，鑑於Delta變種病毒傳播力較強，北市府配合中央政策，自9月3日起所有入境者均比照Delta病毒株的解除隔離條件，待症狀緩解、經2次PCR篩檢結果均為陰性或陽性報告CT值大於30，才能解隔。

衛生局指出，羅一鈞今在中央防疫記者會說，北市境外事後驗出Delta的案15425，是較久之前的案子，黃珊珊所說的是北市最近的案子，但無論是案15425或案15944，都是北市管理的境外移入案子。

另外，針對長榮機師染疫，中央發出110萬細胞簡訊，讓不少收到簡訊民眾急趕至醫院篩檢，北市聯合醫院5家院區除了原本網路預約外，也開放現場排隊，統計今日公費PCR篩檢總預約數為719人，實際篩檢數747人，而萬芳醫院及關渡醫院則加開篩檢服務，實際篩檢數為134人。