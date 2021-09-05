快訊

才被大陸官媒點名娘炮 鹿晗又捲「辱華」不忍發聲了

一張圖看天氣！未來一周雨區曝光 熱帶系統恐影響台灣

解隔後才通知染Delta 北市：非中央所說的個案

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市衛生局表示，黃珊珊所說的境外事後驗出Delta為15944，非羅一鈞說的案15425。聯合報系資料照
北市衛生局表示，黃珊珊所說的境外事後驗出Delta為15944，非羅一鈞說的案15425。聯合報系資料照

北市副市長黃珊珊今指出，北市1例境外返國民眾隔離期滿，回到社區生活後，中央才通知是Delta變種病毒個案，北市府緊急召回採檢陽性確診，並匡列第一圈及第二圈接觸者，北市衛生局表示，黃珊珊說的病例為案15944，而醫療應變組副組長羅一鈞說的案15425為較久之前案子。

衛生局說明，案15944於8月11日入境，12日採檢陽性確診，依照規定需隔離17天至8月28日，檢疫期滿後29日返家，然而北市府卻在8月31日接獲疾管署通知，案15944基因定序為Delta病毒株，因此即刻召回病患入住醫院隔離，8月31日採檢陽性，疫調後匡列密切接觸者及擴大匡列，6人採檢均為陰性。

衛生局表示，國際疫情仍嚴峻，鑑於Delta變種病毒傳播力較強，北市府配合中央政策，自9月3日起所有入境者均比照Delta病毒株的解除隔離條件，待症狀緩解、經2次PCR篩檢結果均為陰性或陽性報告CT值大於30，才能解隔。

衛生局指出，羅一鈞今在中央防疫記者會說，北市境外事後驗出Delta的案15425，是較久之前的案子，黃珊珊所說的是北市最近的案子，但無論是案15425或案15944，都是北市管理的境外移入案子。

另外，針對長榮機師染疫，中央發出110萬細胞簡訊，讓不少收到簡訊民眾急趕至醫院篩檢，北市聯合醫院5家院區除了原本網路預約外，也開放現場排隊，統計今日公費PCR篩檢總預約數為719人，實際篩檢數747人，而萬芳醫院及關渡醫院則加開篩檢服務，實際篩檢數為134人。

北市 衛生局 黃珊珊

延伸閱讀

案15944解隔回家才知染Delta 北市匡列6人採檢陰性

拚2022？ 環南市場普度 蔣萬安黃珊珊同框零互動

北市1境外解隔後才通知染Delta 黃珊珊：有3天接觸家人

解隔後才知基因定序 指揮中心：今後全比照Delta

相關新聞

拚2022？ 環南市場普度 蔣萬安黃珊珊同框零互動

台北市副市長黃珊珊、國民黨立委蔣萬安今天同台出席環南市場普度。對於是否拚2022？黃珊珊說，今天是來拜拜，希望萬華、環南...

解隔後才通知染Delta 北市：非中央所說的個案

台北市副市長黃珊珊今指出，北市1例境外返國民眾隔離期滿，回到社區生活後，中央才通知是Delta變種病毒個案，北市府緊急召...

藍議員響應戰鬥藍 綠批與人民脫節才缺乏戰力

國民黨高市多名議員響應中廣董事長趙少康的「戰鬥藍」，盼結合媒體資源，提升國民黨戰鬥力。但民進黨高市議員認為，國民黨缺乏戰...

【重磅快評】當著閣員面說換人 蘇貞昌可以再粗魯一點

行政院長蘇貞昌動不動公開羞辱文官已非新聞，他昨天（4日）前往屏東視察時，竟當著農委會主委陳吉仲的面稱讚屏東縣長潘孟安，還...

蘇偉碩收傳票 江啟臣：綠失心瘋追殺為恫嚇反萊豬民眾

反萊豬的醫師蘇偉碩日前「公開呼籲總統蔡英文為博士論文案考慮自行辭職後」，昨天收到高雄地檢署傳票。國民黨主席江啟臣要求民進...

【司法遇到丁怡銘／上】蘇偉碩反萊劑被控造謠隔9月才收傳票 藍委批原因不單純

醫師蘇偉碩因反萊劑言論，去年12月遭衛福部長陳時中舉發違反食安法46條之1的造謠罪，蘇偉碩最近收到高雄地檢署傳票，9月22日舉行第一次偵查庭。同樣被控違反食安法46之1，相較北檢辦理行政院顧問丁怡銘案拚8月結案，雄檢事隔九個月開第一次庭。對於何以有差別待遇，蘇偉碩懷疑，可能和雄檢本來想拖過8月28日公投有關。國民黨立委李貴敏為此詢問法務部，發現法務部回答也前後不一，背後原因顯然也不太單純。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。