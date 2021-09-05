藍議員響應戰鬥藍 綠批與人民脫節才缺乏戰力

國民黨高市多名議員響應中廣董事長趙少康的「戰鬥藍」，盼結合媒體資源，提升國民黨戰鬥力。但民進黨高市議員認為，國民黨缺乏戰力是跟人民脫節，若走向深藍，會更不符民意。

國民黨高市議員李眉蓁、黃香菽、蔡金晏、鍾易仲、陳麗娜、黃紹庭等人，昨天與趙少康餐敘會面。與會議員說，盼結合趙少康媒體資源，提升國民黨戰鬥力。

鍾易仲說，他響應戰鬥藍精神，國民黨民代很悶，被民進黨欺負得很累，綠營側翼看誰出頭就打誰，國民黨從黨中央到黨公職都應提升戰鬥力，團結反擊。過去民進黨在野，也曾立院少數，但仍戰力旺盛，很多選民期待國民黨展現戰力。

黃紹庭也說，南部非媒體中心，盼結合趙少康媒體資源，幫助南部民代發聲，互相支持，共同抵抗綠軍側翼攻擊。

對於明年地方選舉，鍾易仲說，新任黨主席未出爐前，選舉布局未明，但盼能有強而有力的市長人選，發揮母雞帶小雞作用，即使議員提升戰力，還是需要強勁的市長人選來帶動選情。

黃紹庭說，高雄市長陳其邁執政1年，看不到建樹，從萊豬、防疫、紓困等政策都聽命中央，沒有傾聽高雄民意，將高雄民意反映給中央。陳其邁做得不好，2022年選舉國民黨大有可為。

不過民進黨高市議員黃文益說，國民黨各懷鬼胎、拉攏派系，缺乏戰力是跟人民脫節，才會不被認同，不去反省，只會把民進黨當敵人怪罪，是大錯特錯。

民進黨高市議員簡煥宗指出，國民黨議員分好幾派，彼此貌合神離，不會因為趙少康就能團結；且身為最大在野黨，民調始終沒起色，若走向深藍，會更不符民意。他並奉勸藍營別在疫苗上做文章，發「政治國難財」。

國民黨高市議員李眉蓁、黃香菽、蔡金晏、鍾易仲等人組成「KK政線」，率先響應戰鬥藍，接下來邱于軒、宋立彬、陳若翠、李雅芬、陳美雅等人也將與趙少康見面，趙少康11日還將到高雄果貿眷村演講，盼提升藍營戰力。