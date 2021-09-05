快訊

才被大陸官媒點名娘炮 鹿晗又捲「辱華」不忍發聲了

一張圖看天氣！未來一周雨區曝光 熱帶系統恐影響台灣

藍議員響應戰鬥藍 綠批與人民脫節才缺乏戰力

中央社 / 高雄5日電
國民黨高市多名議員響應中廣董事長趙少康的「戰鬥藍」，盼結合媒體資源，提升國民黨戰鬥力。圖／趙少康辦公室提供
國民黨高市多名議員響應中廣董事長趙少康的「戰鬥藍」，盼結合媒體資源，提升國民黨戰鬥力。圖／趙少康辦公室提供

國民黨高市多名議員響應中廣董事長趙少康的「戰鬥藍」，盼結合媒體資源，提升國民黨戰鬥力。但民進黨高市議員認為，國民黨缺乏戰力是跟人民脫節，若走向深藍，會更不符民意。

國民黨高市議員李眉蓁、黃香菽、蔡金晏、鍾易仲、陳麗娜、黃紹庭等人，昨天與趙少康餐敘會面。與會議員說，盼結合趙少康媒體資源，提升國民黨戰鬥力。

鍾易仲說，他響應戰鬥藍精神，國民黨民代很悶，被民進黨欺負得很累，綠營側翼看誰出頭就打誰，國民黨從黨中央到黨公職都應提升戰鬥力，團結反擊。過去民進黨在野，也曾立院少數，但仍戰力旺盛，很多選民期待國民黨展現戰力。

黃紹庭也說，南部非媒體中心，盼結合趙少康媒體資源，幫助南部民代發聲，互相支持，共同抵抗綠軍側翼攻擊。

對於明年地方選舉，鍾易仲說，新任黨主席未出爐前，選舉布局未明，但盼能有強而有力的市長人選，發揮母雞帶小雞作用，即使議員提升戰力，還是需要強勁的市長人選來帶動選情。

黃紹庭說，高雄市長陳其邁執政1年，看不到建樹，從萊豬、防疫、紓困等政策都聽命中央，沒有傾聽高雄民意，將高雄民意反映給中央。陳其邁做得不好，2022年選舉國民黨大有可為。

不過民進黨高市議員黃文益說，國民黨各懷鬼胎、拉攏派系，缺乏戰力是跟人民脫節，才會不被認同，不去反省，只會把民進黨當敵人怪罪，是大錯特錯。

民進黨高市議員簡煥宗指出，國民黨議員分好幾派，彼此貌合神離，不會因為趙少康就能團結；且身為最大在野黨，民調始終沒起色，若走向深藍，會更不符民意。他並奉勸藍營別在疫苗上做文章，發「政治國難財」。

國民黨高市議員李眉蓁、黃香菽、蔡金晏、鍾易仲等人組成「KK政線」，率先響應戰鬥藍，接下來邱于軒、宋立彬、陳若翠、李雅芬、陳美雅等人也將與趙少康見面，趙少康11日還將到高雄果貿眷村演講，盼提升藍營戰力。

國民黨 趙少康 民進黨

延伸閱讀

趙少康「戰鬥藍」高雄座談 黃紹庭批陳其邁比不上陳菊

本土派憂新連線再起？游淑慧：戰鬥藍被藍鬥 太可笑可悲

趙少康戰鬥藍衝擊黨務領導？江啟臣：分化的人才這樣想

「戰鬥藍」勢力擴大！ 趙少康下周開記者會公布成員名單

相關新聞

拚2022？ 環南市場普度 蔣萬安黃珊珊同框零互動

台北市副市長黃珊珊、國民黨立委蔣萬安今天同台出席環南市場普度。對於是否拚2022？黃珊珊說，今天是來拜拜，希望萬華、環南...

解隔後才通知染Delta 北市：非中央所說的個案

台北市副市長黃珊珊今指出，北市1例境外返國民眾隔離期滿，回到社區生活後，中央才通知是Delta變種病毒個案，北市府緊急召...

藍議員響應戰鬥藍 綠批與人民脫節才缺乏戰力

國民黨高市多名議員響應中廣董事長趙少康的「戰鬥藍」，盼結合媒體資源，提升國民黨戰鬥力。但民進黨高市議員認為，國民黨缺乏戰...

【重磅快評】當著閣員面說換人 蘇貞昌可以再粗魯一點

行政院長蘇貞昌動不動公開羞辱文官已非新聞，他昨天（4日）前往屏東視察時，竟當著農委會主委陳吉仲的面稱讚屏東縣長潘孟安，還...

蘇偉碩收傳票 江啟臣：綠失心瘋追殺為恫嚇反萊豬民眾

反萊豬的醫師蘇偉碩日前「公開呼籲總統蔡英文為博士論文案考慮自行辭職後」，昨天收到高雄地檢署傳票。國民黨主席江啟臣要求民進...

【司法遇到丁怡銘／上】蘇偉碩反萊劑被控造謠隔9月才收傳票 藍委批原因不單純

醫師蘇偉碩因反萊劑言論，去年12月遭衛福部長陳時中舉發違反食安法46條之1的造謠罪，蘇偉碩最近收到高雄地檢署傳票，9月22日舉行第一次偵查庭。同樣被控違反食安法46之1，相較北檢辦理行政院顧問丁怡銘案拚8月結案，雄檢事隔九個月開第一次庭。對於何以有差別待遇，蘇偉碩懷疑，可能和雄檢本來想拖過8月28日公投有關。國民黨立委李貴敏為此詢問法務部，發現法務部回答也前後不一，背後原因顯然也不太單純。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。