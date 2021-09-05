謝立功：希望讓選民認識民眾黨 有跳脫藍綠之外的選擇

台灣民眾黨秘書長謝立功今天上午至桃園市龍德宮、企業探訪民眾，下午前往中壢區仁海宮參拜，被問到明年是否出來參選桃園市長表示，現在還言之過早，但希望能讓選民更認識民眾黨，有跳脫藍綠之外的選擇。

謝立功指出，是否參選市長還要依照黨中央決定及民眾的意見。對於這幾日長榮機師事件表示，桃園是國門的防護，是否中央和地方政府專業度不夠，造成防疫破口。

有許多機師向民眾黨陳情，是否能像國外有一個生活緩衝區，讓這些機師在同一個區域生活，而非一直關在防疫旅館，機師常有飛3天關1個月的狀況發生，讓他們相當痛苦；民眾黨也在立法院持續拋出相關議題，希望中央重視。

對於遭台灣基進黨嗆聲，謝立功認為基進黨向來都很愛嗆聲，應該要投入更多，思考如何讓台灣人民生活更好。

謝立功表示，現在桃園很多不同的市議員選區都推出不只一位候選人，希望每個選區都不會缺席，且推出的候選人都能得到大家的肯定，下周會公布初選的辦法，之後也會慢慢著手進行，這些都還要看後續發展，先不談論目標是什麼。