蘇偉碩收傳票 江啟臣：綠失心瘋追殺為恫嚇反萊豬民眾
反萊豬的醫師蘇偉碩日前「公開呼籲總統蔡英文為博士論文案考慮自行辭職後」，昨天收到高雄地檢署傳票。國民黨主席江啟臣要求民進黨立即停止失心瘋的政治追殺，這完全是一個有計劃、有階段的攻擊，就是要恫嚇所有支持反萊豬公投的民眾，試圖動搖全民反萊豬的決心。
江啟臣表示，執政黨選擇在這個時間點向蘇偉碩「秋後算賬」，理由不外乎就是兩個：一，1218反萊豬公投重新啟動；二，蘇偉碩並沒有因畏懼而退縮，從停止高端EUA、要求蔡英文回應論文質疑，在各項議題上堅持戰鬥。
江啟臣說，民進黨如果能把更多追殺老百姓的心思，認真放在執政上。台灣社會今天會是不一樣的光景。去年底，民進黨開始發動政治追殺，蘇偉碩接連收到綠營側翼猛攻、誣陷造謠，更被衛福部告發違反食安法46條，最高可處三年以下有期徒刑。
江啟臣說，有愛、有正義、有良知的人才會不畏懼說真話。他呼籲大家在12月18日全員出動，用公投把蔡英文總統和衛福部長陳時中開放萊豬進口的行政命令，三振出局。國民黨不會屈服，堅持戰鬥到底，這場公投不只是守護食安，更是要讓民進黨知道，沒有一個民主政黨可以違反民意、為所欲為。
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