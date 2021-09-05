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蘇偉碩收傳票 江啟臣：綠失心瘋追殺為恫嚇反萊豬民眾

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣要求民進黨立即停止對醫師蘇偉碩的失心瘋的政治追殺，這個攻擊就是要恫嚇所有支持反萊豬公投的民眾，試圖動搖全民反萊豬的決心。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席江啟臣要求民進黨立即停止對醫師蘇偉碩的失心瘋的政治追殺，這個攻擊就是要恫嚇所有支持反萊豬公投的民眾，試圖動搖全民反萊豬的決心。圖／取自江啟臣臉書

萊豬的醫師蘇偉碩日前「公開呼籲總統蔡英文為博士論文案考慮自行辭職後」，昨天收到高雄地檢署傳票。國民黨主席江啟臣要求民進黨立即停止失心瘋的政治追殺，這完全是一個有計劃、有階段的攻擊，就是要恫嚇所有支持反萊豬公投的民眾，試圖動搖全民反萊豬的決心。

江啟臣表示，執政黨選擇在這個時間點向蘇偉碩「秋後算賬」，理由不外乎就是兩個：一，1218反萊豬公投重新啟動；二，蘇偉碩並沒有因畏懼而退縮，從停止高端EUA、要求蔡英文回應論文質疑，在各項議題上堅持戰鬥。

江啟臣說，民進黨如果能把更多追殺老百姓的心思，認真放在執政上。台灣社會今天會是不一樣的光景。去年底，民進黨開始發動政治追殺，蘇偉碩接連收到綠營側翼猛攻、誣陷造謠，更被衛福部告發違反食安法46條，最高可處三年以下有期徒刑。

江啟臣說，有愛、有正義、有良知的人才會不畏懼說真話。他呼籲大家在12月18日全員出動，用公投把蔡英文總統和衛福部長陳時中開放萊豬進口的行政命令，三振出局。國民黨不會屈服，堅持戰鬥到底，這場公投不只是守護食安，更是要讓民進黨知道，沒有一個民主政黨可以違反民意、為所欲為。

萊豬 江啟臣 民進黨

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