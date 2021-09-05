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COVAX第三批AZ疫苗41.04萬劑下午到貨 波蘭贈11月底到期
中央流行疫情指揮中心今天表示，我國透過COVAX獲配之第三批AZ疫苗41.04萬劑，預計今天下午運抵桃園國際機場。
指揮中心說，本批疫苗為我國透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗之一部分，目前計有102萬劑AZ疫苗到貨，分別為首批4月4日19.92萬劑、第二批5月19日41.04萬劑及本批41.04萬劑。
今日抵台疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再由指揮中心統籌規劃運用，提供國人接種。本批效期至110年11月30日。
指揮官陳時中說，今天上午有波蘭政府所提供40萬劑AZ疫苗抵台，110年11月30日前有效，他今早也有去接機，去裕利公司和波蘭代表感謝，並檢視公司的冷鏈等相關設備，都很好。「我們要向波蘭政府表達非常大的謝意」。
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