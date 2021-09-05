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綠營翻轉原民區契機？陳其邁一個月進桃源區6次

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄桃源區明霸克露橋8月7日遭土石流沖毀，蔡英文總統（前排右）昨天挺進工區，聽災後重建計畫簡報，這也是高雄市長陳其邁（前排中）這一個月來第6次進桃源區。圖／高雄市政府提供
高雄桃源區明霸克露橋8月7日遭土石流沖毀，蔡英文總統（前排右）昨天挺進工區，聽災後重建計畫簡報，這也是高雄市長陳其邁（前排中）這一個月來第6次進桃源區。圖／高雄市政府提供

高雄市桃源區明霸克露橋8月7日遭玉穗溪土石流沖毀，斷橋事件獲府院高層重視，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌接連到工區視察，過去一個月內，市長陳其邁勤跑原民區，光桃源區就有6次，國民黨市議員賴文德妻子昨對著蔡英文、陳其邁大喊「邁哥加油！」國民黨籍桃源區長謝英雄觀察，救災過程超越藍綠，居民認為「誰為地方做事就挺誰」，這次市府執行力有獲認同，斷橋事件可望讓陳其邁在桃源區聲望提高。

高雄有茂林、桃源、那瑪夏3個原民區，以桃源區人口最多，約4400人，但公民數不到3300人，原民區長期被認為是藍營優勢區，綠營要在當地插旗不易。2018年韓國瑜選高雄市長與陳其邁對決，韓在茂林區拿91.82%超高得票率，在桃源區得票率88.51%、那瑪夏也有85.08%。

「這次災後處理，居民對市長好感度提高！」謝英雄說，過去大家定位原鄉是藍營鐵票區，近年投票風氣、行為有些改變，年輕世代自主性提高，原民區不再鐵板一塊，2018年韓國瑜強打「庶民代言人」主軸，有在原民區引起共鳴，原鄉居民重溫情、溫度，最近一個月，陳其邁頻頻到桃源區，不只關心斷橋、受困居民，也到公所為同仁打氣，關心原民文物館漏水修繕等，關懷層面擴大，許多人說「原來市長本人還滿親切！」

謝英雄說，雖然他是國民黨籍，但救災等公共事務須就事論事，把居民需求放第一位，除公路總局在協助便道及後續的鋼便橋，市府同意協助地方建置流籠，也會向中央原民會爭取吊橋，多管齊下改善聯外通行困境。

斷橋事件會成為綠營翻轉原民區契機嗎？民進黨原民立委伍麗華說，她在斷橋事件後進桃源區近10次，協調便道開放時間等事，解決居民燃眉之急，也結合族人愛心送活豬心意上山，不管是她或市府團隊，出發點都是做好本分，讓災區生活早日恢復正常。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟說，陳其邁當過行政院副院長，能從更高角度、格局處理災後問題，市長頻跑原民區沒有選票考量，純粹就是照顧到每一位市民。

沒讓綠營專美於前， 藍營關懷沒缺席，國民黨籍高雄市議長曾麗燕、副議長陸淑美等多位黨籍議員，日前也挺進災區送暖。國民黨高雄市黨部主委李哲華說，不只高雄藍營民代用行動協助桃源區，也有民代從台東端支援災區，展現布農族「同族一命」情誼。他認為，在極端氣候下如何做好城市治理、防災規畫是主政者責任，斷橋對原民區居民生計、農產運輸衝擊很大，藍營民代、地方首長長期和居民站一起也獲得認同，這一態勢不會輕易改變。

蔡英文總統、高雄市長陳其邁等人昨天到桃源區斷橋現場，國民黨市議員賴文德妻子柯貴瑛對著蔡英文、陳其邁大喊「邁哥加油！」圖／讀者提供
蔡英文總統、高雄市長陳其邁等人昨天到桃源區斷橋現場，國民黨市議員賴文德妻子柯貴瑛對著蔡英文、陳其邁大喊「邁哥加油！」圖／讀者提供
高雄桃源區明霸克露橋8月7日遭土石流沖毀，蔡英文總統（前排左一）昨天挺進工區，聽災後重建計畫簡報，這也是高雄市長陳其邁（前排左二）這一個月來第6次進桃源區。圖／高雄市政府提供
高雄桃源區明霸克露橋8月7日遭土石流沖毀，蔡英文總統（前排左一）昨天挺進工區，聽災後重建計畫簡報，這也是高雄市長陳其邁（前排左二）這一個月來第6次進桃源區。圖／高雄市政府提供
高雄桃源區明霸克露橋斷橋處已有簡易便道可聯外通行，考驗還沒結束，施工過程，土石泥流威脅不斷出現，一旦遇到下雨情勢不妙，工程人員便趕緊撤離，面對大自然難以預期的變數，工程人員以時間換取空間，審慎思考對策。記者劉學聖／攝影
高雄桃源區明霸克露橋斷橋處已有簡易便道可聯外通行，考驗還沒結束，施工過程，土石泥流威脅不斷出現，一旦遇到下雨情勢不妙，工程人員便趕緊撤離，面對大自然難以預期的變數，工程人員以時間換取空間，審慎思考對策。記者劉學聖／攝影

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