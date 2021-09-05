潘孟安接農委會主委？ 蘇貞昌：不會讓陳吉仲離開

行政院長蘇貞昌4日前往屏東視察，一度脫口指著屏東縣市潘孟安表示「以後要換他做了」，被媒體解讀為農委會主委要換人做，但蘇貞昌上午到台南視察時，面對媒體詢問時則表示，現任農委會主委陳吉仲做的非常好，「不會讓他離開」。

他否認要讓潘接替主委，並表示自己在前面擋風擋雨、披荊斬棘，為年輕的一代開路，希望台灣愈來愈好，而他的說法似乎又可能被解讀為未來潘孟安有機會接任行政院長。

蘇貞昌4日到屏東視察台糖養豬場改建狀況，過程中對於台糖的做法不以為然，媒體報導現場氣氛一度緊張，蘇貞昌並對陪同的陳吉仲表示，要陳多聽潘孟安的的意見，還突然說出「以後要換他做了」，讓潘孟安頻頻雙手合十、向蘇做出討饒的姿勢，中國時報報導有可能是蘇貞昌自曝行政院的新布局，讓潘孟安接替陳吉仲。

陳吉仲上午陪同蘇貞昌到台南視察廚餘高速發酵廠，蘇面對媒體詢問農委會主委是不是要換人做時表示「陳吉仲有在這裡啊！我們的陳吉仲農委會主委做得非常好」，非常肯定陳吉仲，會繼續借重、不會讓陳離開。

他並直接否認有點名潘孟安接農委會主委的意見，表示他只是告訴潘孟安，自己作為蔡總統領導下團隊的一員，在前面擋風擋雨、披荊斬棘，希望台灣更好，也是為未來年輕的一代開路，希望未來的年輕世代也都能愈做愈好，大家讓台灣愈來愈好。