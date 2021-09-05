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影／蘇貞昌：沒點名潘孟安接農委會 不會讓陳吉仲離開
媒體報導，蘇貞昌昨天南下屏東，視察台糖養豬場改建狀況，期間因對台糖做法頗有微詞，還要農委會主委陳吉仲多聽屏東縣長潘孟安的意見，更直言「以後要換他做了」，也被外界質疑是否要撤換陳吉仲？
蘇貞昌上午視察台南市廚餘高速發酵廠，被問到「點名潘孟安接任農委會主委確定了嗎？陳吉仲被撤換的原因為何」？蘇貞昌立刻回應說，「陳吉仲也在這裡啊」，他也肯定陳吉仲「農委會主委做得非常好，從非洲豬瘟到防疫、農民四大福利板塊完全都做到，非常感謝他同為團隊一起幫忙」。
蘇貞昌說，他一直借重陳吉仲，「不會讓他離開，我也沒有點名潘孟安縣長要接農委會主委」。蘇貞昌表示，他只是告訴潘孟安，做為蔡總統領導下團隊一員，在前面擋風擋雨、開荊斬棘，希望台灣更好，也是為年輕一代開路，希望未來的年輕世代，也都能越做越好。
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