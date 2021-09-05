海巡造艦拚成軍 艦隊分署官警近千適航證照實力曝光

海巡署艦隊分署今天表示，因應「強化海巡編裝發展方案」及「籌建海巡艦艇發展計畫」，艦隊評估海勤人力不足人力711人，現已奉行政院核定逐年依計畫請增預算員額，110年請增預算員額68人，已能補充新造艦艇人力缺口，而現有操作艦船人力，已遠高於最低安全配置基準。

立法院完成「我國推動國艦國造政策預算資源配置及其相關問題之探討」研究，內容披露，海軍與海巡署競相建造新艦，但海勤人員短缺，按新艦成軍所需人力規劃，海軍缺339人，海巡署則還缺711人，且海巡海勤人力持有適任證書者未達6成，立法院呼籲為避免「有船無人」，海軍與海巡應增募及運用現有人力，並強化訓練。

但艦隊分署表示，依據「航海人員訓練發證及當值標準國際公約(STCW國際公約)」、「海岸巡防機關艦船艇人員訓練測驗及發證要點」及「海岸巡防機關艦船艇人員最低安全配置基準」等規定，20噸以上巡防艦船艇幹部及擔服航行、輪機當值人員，須持有相應層級的適任證書，其餘海勤人員僅需完備基礎安全四項訓練後，即具備擔任水手等工作的資格，以符合航行安全。

艦隊分署進一步指出，以「最低安全配置基準」規定，每艘巡防艦最低安全配置適任證書數為8員，包括艦長、大副、輪機長、2位艦艇駕駛員及3位機師；巡防艇則為3員，包括艇長、副艇長及輪機長。艦隊分署現役艦船艇最低安全配置適任證書數計需590員；目前各海巡隊海勤人力計有1831員，具備各級適任證書者計有956員，遠高於最低安全配置基準的590員，其中艦船艇幹部及當值人員持照率為100%，其他擔任水手職務的人員亦全數受過基礎安全四項訓練，並無研究報告中所述缺乏海勤證照情事。

艦隊分署表示，該署現正執行「強化海巡編裝發展方案」及「籌建海巡艦艇發展計畫」，新造艦艇所需人力，扣除年度預計汰除艦艇人數，不足人力711人，其中包括強化編裝232人、籌建計畫479人，現已奉行政院核定逐年依計畫請增預算員額，110年已請增預算員額68人，已能補充新造艦艇人力缺口，目前新造艦艇交船及運作正常。