選戰暖身？吳怡農志工團首站 化身包裝員力挺萬華商家

中秋節快到了，民進黨台北市黨部主委吳怡農與議員吳沛憶周末一同揪志工團，支持萬華在地商家，不僅幫忙促銷限量版「萬華好way」禮盒商品，也親自幫忙包裝。吳怡農還與吳沛憶比賽誰包裝比較快？誰手巧大考驗？吳怡農一不小心將一個包裝盒弄破，也馬上認購，用行動支持萬華在地商家。

民進黨北市黨部表示，今年五月，萬華成為全台灣疫情最險峻的重災區，萬華特色小店、傳統商圈，生意都相當艱辛，主委吳怡農在萬華在地議員吳沛憶邀請下，與台北市黨部志工夥伴一起到萬華，用具體行動支持在地商家。

這次推出的「萬華好way」禮盒結合萬華在地的青年「廖小子設計師」、「桔禾創意」、「Impact Hub Taipei」等組成團隊，跟8家萬華的老店、青創店家，拿出最知名的招牌商品，集合成限量版「萬華好way」禮盒。

為了要在中秋節前盡速趕出「萬華好way」禮盒，吳怡農跟志工夥伴、議員吳沛憶等一起協助包裝禮盒，大家在不同生產線，有人組裝濾掛咖啡包、有人放置杯墊，合力完成豐富漂亮的禮盒。

吳怡農說，萬華的朋友這幾個月特別辛苦。今天他與志工們一起到萬華，用實際行動支持在地商家。以後黨部的志工夥伴，還會到台北的很多地方，跟大家見面。

吳沛憶表示，萬華在地社區、青年、店家，拿出滿滿的正能量，一起面對挑戰，互相幫忙支援，相信疫情過後，萬華會慢慢站起來。也希望大家都給萬華一個微笑、一個支持。

這次是台北市黨部志工夥伴，在疫情降二級後，服務台北的第一站。未來吳怡農也會持續跟志工夥伴一起用具體行動，支持台北市的各個社區。