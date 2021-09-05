謝立功表態參選桃園市長 又說「未必是我」埋伏筆

台灣民眾黨秘書長謝立功今天上午率員至桃園市龍德宮、企業探訪民眾，外傳他有意參選桃園市長，謝立功表示，「我不否認願意做這樣的嘗試」，現在還言之過早，如有更適合、更好的人選，「何必一定是我」，到底是誰代表民眾黨到桃園參選，黨部是在做順天應民的事，如同柯文哲主席所講民眾黨是來解決台灣民眾迫切需要解決的事。

謝立功在民眾黨成員陪同下，今天分別走訪蘆竹龍德宮、企業、中壢仁海宮、楊梅錫福宮，並與地方餐會、民眾黨幹部座談等7站，他首站到龍德宮參拜祈求及捐獻香油金，他說，龍德宮是桃園重要信仰中心，從龍德宮可了解桃園，他在警大教書及移民署，20多年與桃園接觸多，他對桃園並不陌生。

他表示，到底誰來桃園參選，民眾黨會選出最適合人選，黨部會做順天應民的事，順天就是到龍德宮信仰中心，祈求風調雨順、國泰民安，希望大家平安健康，應民就是看民眾需要，不是民眾黨的需要，而是看台灣民眾的需要、桃園需要怎樣的人，民眾黨有5名立委及有意參選者都要好好經營，全台各縣市由他率先做起關心地方，最後由地方民眾決定誰是適合人選。