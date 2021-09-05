快訊

萬里城堡式渡假山莊1間25萬 仲介：海景房敢買要有勇氣

MLB／才奪第9勝打擊又爆發 大谷翔平第43轟出爐

謝立功表態參選桃園市長 又說「未必是我」埋伏筆

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
台灣民眾黨秘書長謝立功（左）說明有意嘗試參選桃園市長，又說有適合人選未必是他。記者曾增勳／攝影
台灣民眾黨秘書長謝立功（左）說明有意嘗試參選桃園市長，又說有適合人選未必是他。記者曾增勳／攝影

台灣民眾黨秘書長謝立功今天上午率員至桃園市龍德宮、企業探訪民眾，外傳他有意參選桃園市長，謝立功表示，「我不否認願意做這樣的嘗試」，現在還言之過早，如有更適合、更好的人選，「何必一定是我」，到底是誰代表民眾黨到桃園參選，黨部是在做順天應民的事，如同柯文哲主席所講民眾黨是來解決台灣民眾迫切需要解決的事。

謝立功在民眾黨成員陪同下，今天分別走訪蘆竹龍德宮、企業、中壢仁海宮、楊梅錫福宮，並與地方餐會、民眾黨幹部座談等7站，他首站到龍德宮參拜祈求及捐獻香油金，他說，龍德宮是桃園重要信仰中心，從龍德宮可了解桃園，他在警大教書及移民署，20多年與桃園接觸多，他對桃園並不陌生。

他表示，到底誰來桃園參選，民眾黨會選出最適合人選，黨部會做順天應民的事，順天就是到龍德宮信仰中心，祈求風調雨順、國泰民安，希望大家平安健康，應民就是看民眾需要，不是民眾黨的需要，而是看台灣民眾的需要、桃園需要怎樣的人，民眾黨有5名立委及有意參選者都要好好經營，全台各縣市由他率先做起關心地方，最後由地方民眾決定誰是適合人選。

謝立功意有所指表示，桃園是國家門戶，門面做得好，相信全台灣大家都有面子，門面做不好、防疫做不好，「3+11」做不好，不只桃園市民受害、全台也受害，現在不要以傳統藍或綠、統或獨思考問題，應該思考台灣需要什麼、符合民眾需要，民眾自然會接受，不要用藍綠思考，來侷限台灣未來發展。

台灣民眾黨秘書長謝立功至桃園市龍德宮（見圖）上香祈福、探訪民意。記者曾增勳／攝影
台灣民眾黨秘書長謝立功至桃園市龍德宮（見圖）上香祈福、探訪民意。記者曾增勳／攝影
台灣民眾黨秘書長謝立功（右三）至桃園市龍德宮上香祈福、探訪民意。記者曾增勳／攝影
台灣民眾黨秘書長謝立功（右三）至桃園市龍德宮上香祈福、探訪民意。記者曾增勳／攝影

桃園 台灣民眾黨 謝立功

延伸閱讀

再傳疫情 萬美玲籲：讓桃園市民優先接受完整疫苗施打

桃園水務局：里辦公室、社區發展協會可申請組水巡守隊

每次疫情都首當其衝 立委建議桃園人優先打疫苗

桃園天光雜貨店客家小農、文創、百工百業作品受歡迎

相關新聞

謝立功表態參選桃園市長 又說「未必是我」埋伏筆

台灣民眾黨秘書長謝立功今天上午率員至桃園市龍德宮、企業探訪民眾，外傳他有意參選桃園市長，謝立功表示，「我不否認願意做這樣...

海巡造艦拚成軍 艦隊分署官警近千適航證照實力曝光

海巡署艦隊分署今天表示，因應「強化海巡編裝發展方案」及「籌建海巡艦艇發展計畫」，艦隊評估海勤人力不足人力711人，現已奉...

【午間快報】波蘭捐40萬劑AZ抵台101點燈感謝／蘇揆宣布嘉義科學園區落腳太保

•來自波蘭捐贈台灣的40萬劑AZ疫苗，今天清晨已經抵達桃園機場。蔡英文總統及行政院長蘇貞昌都表達感謝之意，蔡總統說，全球依然受到疫情的威脅，對於波蘭捐贈40萬劑AZ疫苗給台灣的慷慨義舉，她要表達最深的感謝。 台北101表示，將於今天晚間6時30分至10時點燈打字，以「堅定友誼」、「TWN POL」、「Thank you」等7句話，感謝波蘭政府的溫暖，展現民主夥伴共同抗疫的互助精神。...

圖片故事／搶救南橫的「蜘蛛人」 高海拔搏命施工修復回家路

台灣今年5月起從缺水到淹水，旱澇不均的現象也顯示出極端氣候危機未來只會更加頻繁出現，在南橫公路上布農族語口中的希望之橋－高雄桃源區的明霸克露橋，上個月初被湍急土石流攔腰沖斷，斷橋畫面震撼全台。過去這座橋才因八八風災被洪水沖斷，當地人等了8年、2017年重建完成，豈料再度不敵洪水摧殘，也讓南橫全線通車的夢再度幻滅，人與自然的拔河，保障當地居民通行安全，在現實面上如何實現尚待定論，多年來在這條台灣最長的橫貫公路上，始終有一批公路英雄，堅守崗位搶救每一次的公路災害，他們攀爬數百公尺，像蜘蛛人般貼在大崩壁搏命施工，從天而降安全索是生死一線牽保命工具，更承載南橫早日通車期待。...

選戰暖身？吳怡農志工團首站 化身包裝員力挺萬華商家

中秋節快到了，民進黨台北市黨部主委吳怡農與議員吳沛憶周末一同揪志工團，支持萬華在地商家，不僅幫忙促銷限量版「萬華好way...

賴清德：感謝波蘭千里送暖 良善力量持續循環

波蘭捐贈40萬劑AZ疫苗今天抵台，副總統賴清德說，「感謝波蘭、千里送暖」，期盼未來兩國繼續深化合作。副總統也說，民主盟友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。