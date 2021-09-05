亞盟理事會主席曾永權主持後新冠肺炎對全球化衝擊論壇

亞盟理事會主席暨中華民國總會理事長曾永權將在9月10日13時到15時30分，以「後新冠肺炎疫期對全球化之衝擊｣為主題，舉行2021年亞太視訊圓桌會議視訊論壇，向亞洲太平洋自由民主聯盟16國會員及全球人士公開視訊論壇現況。

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會議由曾永權擔任主席，亞盟中華民國總會祕書長劉廣平擔任主持人。參與專題演講各國代表，分別有印度國會議員庫馬扎、紐西蘭國會議員歐康納、關島議會副議長芭娜絲。

亞盟各會員國報告代表，有韓國分會會長宋永武、日本分會代表埴淵久志、印度分會會長娜米雅、澳洲分會會長肯普頓、紐西蘭分會副會長吳以龍、泰國分會秘書長大衛、亞盟秘書處副秘書長暨新加坡分會會長胡克濟、馬來西亞分會副會長暨前參議員阿布都拉、菲律賓分會副會長聖地牙哥、關島分會會長徐凱援、緬甸分會副會長沙邦、柬埔寨聯絡人湯朋、斐濟分會會長納京、越南分會會長陳廣西、世盟尼泊爾分會副會長庫森、亞盟秘書處秘書長李呈祥等。

曾永權表示，新冠肺炎病毒在全球肆虐，在許多國家造成生命與健康的嚴重傷害，更引起社會恐慌和經濟損失，這次視訊論壇，聚焦全球的經貿發展與自由民主議題，尤其是亞太地區各國的觀光服務業，以及各國傾力投資製造產業的發展。