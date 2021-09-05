本土派憂新連線再起？游淑慧：戰鬥藍被藍鬥 太可笑可悲

媒體人趙少康發起「戰鬥藍」行動，預計本周四將公開戰鬥藍宣言及初步成員名單。不過傳出有本土派憂恐造成黨內分裂，甚至不願為趙少康的2024抬轎，甚至憂新國民黨連線班師回朝？國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書說，戰鬥藍的對象是監督民進黨，如果變成「戰鬥藍被藍鬥」；出師未捷，又先在黨內被鬥，那也太可笑和可悲了。

游淑慧今天在臉書說，戰鬥藍在這段期間引起很多討論，有媒體問，耳語傳「黨內有人拒絕加入戰鬥藍，是不是種抵制？」「多一個次團，是否讓黨內不團結」、「是不是要搶黨權」、「黨內人士有意見，擔心是新國民黨連線重回」。

游淑慧說，首先，她覺得國民黨就是這樣，誰做出改變，都會有人有意見；然後這個改變可能就會夭折，「覺得心累」。游說，她也不懂，與其一直提出意見和批評，何妨不提出自己的主張和作為來討論？

游淑慧提到，戰鬥藍只是一種態度和合作，本來就不太可能全黨都是，想戰鬥的就加入，當然尊重個人意願。至於新國民黨連線和制造不團結的批評，更讓她哭笑不得……。」

游淑慧表示，她的黨齡是不長，但想問「國民黨之前很團結嗎？」「我不做、你不要做」是團結？或者「你做、我也一起來」，才是團結？新國民黨連線時期，她還是學生。

游說，往回溯去看這段歴史，1990年由黨內的少壯派組成，主張「黨務改革」的新國民黨連線，在那個李登輝主政的「黑金和通綠」時期，如果真能成功誘發國民黨改革，今天國民黨或許有不一樣的面貌。

而現在呢，當看到有人還刻意提到「新國民黨連線」，她感覺，只是想刻意暗示省籍情節，卻忘了改革精神。

游淑慧說，民國110年的今天，本土與非本土怎麼區分？誰來區分？「我們這個世代，誰還區分這個？誰是非本土！」戰鬥藍的對象是監督民進黨，如果卻變成「戰鬥藍被藍鬥」；出師未捷，又先在黨內被鬥……那也太可笑和可悲了。