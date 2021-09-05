民進黨三問國民黨兩岸政策 孫大千重提韓國瑜三個堅持

國民黨主席候選人昨天進行電視政見發表會，民進黨三問國民黨要求說清楚兩岸政策與立場。前立委孫大千在臉書表示，國民黨兩岸政策的核心目標始終沒有改變，就是高雄市前市長韓國瑜參選總統時所宣示的三個堅持：堅持捍衛中華民國、堅持捍衛台灣的民主制度、堅持捍衛台灣生活方式。

民進黨第一問：國民黨是否還要支持被定位為「一國兩制」的九二共識；第二問：國民黨的兩岸政策，是否符合國際政經新情勢的變化；第三問：面對中國持續文攻武嚇，以軍機、軍艦騷擾我國國土，國民黨如何回應中國片面改變兩岸現狀的問題。

孫大千表示，民進黨的三個愚蠢問題是任何一位國民黨員都可以輕鬆回答的，第一個答案是，國民黨從來沒有支持被定位為「一國兩制」的九二共識；第二個答案是，唯有國民黨的兩岸政策才能夠建立一個和平穩定的台海局面，這當然符合國際政經新情勢的變化；第三個答案是，北京政府緊縮九二共識的內涵以及當前台海的緊張態勢，完全都是民進黨推動階段性台獨所造成的後果。

孫大千也請民進黨回答三個問題：一，民進黨是否還支持台獨？是否會繼續推動階段性台獨？二，民進黨是不是真心熱愛中華民國？三，看到阿富汗的下場，民進黨是否還要把台灣的未來和美國綁在一起？

孫大千表示，國民黨的兩岸政策在不同的階段，有不同的政策手段，不管是兩岸軍事對抗時代的以武力保衛台灣，或者是兩岸交流時代的「九二共識，一中各表」，「手段可以調整，目標卻從未改變」。